الي صُناع الرأي العام السوداني :

حديثكم عن إقتراب موعد اقالة رئيس الوزراء كامل إدريس عبارة عن منقولات(ساذجة) أظن أنها متفق عليها لزيادة رقعة رواجها واتساع مدى تأثيرها ..

قرار تعيين الدكتور كامل إدريس تم له فحص دقيق وتمت له إجراءات تامينية (سياسية واقتصادية) مع الاعتراف أنه وجد صعوبات إقليمية دولية في المسار الدبلوماسي ولديه مشاركات خارجية محدودة جداً تقييمها كاننالي

1/تمثيل السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة وهو تمثيل لا يحسب له؛ إذ بالإمكان ان تقبل رئيس الدورة الحالية ان يتلو خطاب جمهورية السودان من وزير الخارجية اَ حتى وكيل الوزارة ..

2/ زيارة الي الشقيقة مصر وهي ناجحة حيث تم الاستقبال بالبروتكول الرسمي وتم له لقاء مع رأس الدولة

3/ زيارة الي الجارة الشرقية إريتريا تقييمي لها رغم عن الإستقبال الرسمي تعتبر رمزية فقط وخسارة رئيس الوزراء للرأي العام خلالها كانت كارثية ..

4/ زيارة فاشلة الي المملكة السعودية بكل المقاييس وحتى محاولة ترميمها كانت مخجلة ..

الواقع يقول بالرغم من تعرض رئيس الوزراء لمضايقات عديدة وللأسف بعضها متعمّدة ؛ الا انه يمضي في مشوار قيادة الحكومة التنفيذية .. و كامل إدريس ثابت من ثوابت معركة الكرامة وجوده مثل قرار الجيش بالقضاء على تمرد الجنجويد

تحسبو لعب إنتو

Osman Alatta