شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقيم ببريطانيا يفضح زوجته: (تزوجتها وأتيت بها من مصر.. عاشت معي 24 يوم فقط  وأكتشفت أنها تشرب “البيرة” وتقيم علاقة غير شرعية مع شاب في بيت عزابة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بقصة الشاب ميسرة, الذي خرج في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك, شكى فيه من أفعال عروسه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب الذي وجد تعاطف كبيرا من الجمهور فضح زوجته التي قام فيما بعد بالإنفصال عنها.

وقال ميسرة, أنه تزوج من الفتاة “نهلة”, وأتى بها من مصر, لبريطانيا, التي يقيم فيها منذ سنوات, وأكد أنه عاشت معه 24 يوم فقط, قبل أن تتصاعد الأحداث.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن الشاب أقسم بالمصحف أنه اكتشف زوجته تشرب “البيرة”, وعندما قام بمنحها اتصلت بالشرطة التي جاءت وأخذتها.

وتابع “ميسرة”, بعد ذلك بحثت عنها وأكتشفت أنها تقيم علاقة غير شرعية مع شاب سوداني, يقيم بمدينة “برمنغهام”, ببريطانيا, في منزل عزابة.

وذكر الشاب بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه طلقها وأخبر أسرته وأسرتها مؤكداً أنه لا تجمعه بها أي علاقة حتى لا يرتبط أسمه باسمها.

محمد عثمان _ النيلين