ذبول السنابل

2025/12/19
سلك
ذبول السنابل..
بيانات حزب سلك والدقير متاقضة في المبنى والمعنى ، فالحزب ينفي في صدر بيانه أي صلة بمجموعة مليشيا آل دقلو الارهابية وينتهى بفصل ستة من اعضائه ، أليست هذا دليل وجود صلة..
بدلاً عن هذه اللجاجة الفجة على ما تبقى من الحزب إعادة تقييم مواقفه السياسية وقراءة معطيات الواقع والنظر في قضيتين:
– الانغماس في الأجندة الأجنبية بهذه الصورة التي تفتقر للحس والانتماء الوطني..
– تبنى مسار مليشيا آل دقلو الارهابية واجندتها لدرجة تدفع بعضويتها الانخراط في تخالفهم أمراً عادياً ، بل أن امين عام الحزب سلك يرى إمكانية العمل معهم من منبر مستقل وساعي للوحدة والسلام ؟ تصوروا أن بندقية الجنجويد ومرتزقتهم تعتبر لدى هؤلاء (منبر مستقل للسلام) ..
ألم نقل أنهم شركاء الجريمة والانتهاكات الفظيعة..

إبراهيم الصديق
د.ابراهيم الصديق على
16 ديسمبر 2025م..

