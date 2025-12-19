ذبول السنابل..

بيانات حزب سلك والدقير متاقضة في المبنى والمعنى ، فالحزب ينفي في صدر بيانه أي صلة بمجموعة مليشيا آل دقلو الارهابية وينتهى بفصل ستة من اعضائه ، أليست هذا دليل وجود صلة..

بدلاً عن هذه اللجاجة الفجة على ما تبقى من الحزب إعادة تقييم مواقفه السياسية وقراءة معطيات الواقع والنظر في قضيتين:

– الانغماس في الأجندة الأجنبية بهذه الصورة التي تفتقر للحس والانتماء الوطني..

– تبنى مسار مليشيا آل دقلو الارهابية واجندتها لدرجة تدفع بعضويتها الانخراط في تخالفهم أمراً عادياً ، بل أن امين عام الحزب سلك يرى إمكانية العمل معهم من منبر مستقل وساعي للوحدة والسلام ؟ تصوروا أن بندقية الجنجويد ومرتزقتهم تعتبر لدى هؤلاء (منبر مستقل للسلام) ..

ألم نقل أنهم شركاء الجريمة والانتهاكات الفظيعة..



د.ابراهيم الصديق على

16 ديسمبر 2025م..

