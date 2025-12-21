تحقيق للغارديان: مرتزقة كولومبيون متورطون في مجازر السودان عبر شركات مسجّلة في لندن

كشفت تحقيقات لصحيفة الغارديان عن شبكة دولية لتجنيد المرتزقة الكولومبيين للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متهمة بـ”ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في مدينة الفاشر ومناطق دارفور”.

وأظهرت التحقيقات أن جزءًا من هذه العمليات تم عبر شركات مسجلة في المملكة المتحدة. ويقع مقر إحدى هذه الشركات، Zeuz Global، في شقة صغيرة بشمال لندن، وفق سجلات الحكومة البريطانية.

وأسس الشركة شخصان كولومبيان، خضعا مؤخرًا لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب تجنيد المرتزقة للقتال مع قوات الدعم السريع. وبعد يوم من إعلان العقوبات، نقلت الشركة مقرها إلى قلب لندن، مستغلة عناوين فندقية دون إذن.

مرتزقة كولومبيون في الفاشر

شارك مئات المرتزقة الكولومبيين مباشرة في عمليات قوات الدعم السريع، بما في ذلك الهجوم على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص وفق تقديرات المحللين.

ودرّب المرتزقة الأطفال على القتال، وعملوا كقناصة ومشغّلي طائرات مسيّرة، كما استخدموا أسلحة متقدمة ساهمت في إحكام السيطرة على المدينة وتنفيذ العمليات العسكرية في إقليم كردفان.

وتظهر وزارة الخزانة الأمريكية أن ألڤارو أندريس كيجانو بيسيرا يقود شبكة التجنيد الكولومبي، وهو ضابط كولومبي متقاعد يحمل الجنسية الإيطالية ويقيم في الإمارات العربية المتحدة. وشاركت زوجته كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو في إدارة وكالة التوظيف التي جندت الجنود الكولومبيين.

وفرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على ماتيو أندريس دوكي بوتيرو، وهو كولومبي آخر يحمل الجنسية الإسبانية، لإدارته شركة تتعامل في تحويل الأموال ودفع الرواتب للمرتزقة. وأسس دوكي وأوليفيروس شركة في شمال لندن باسم ODP8 Ltd في أبريل 2025، وأعادوا تسميتها لاحقًا إلى Zeuz Global، برأسمال قدره 10,000 جنيه إسترليني.

التكنولوجيا والأسلحة المتقدمة في حرب السودان

قال مايك لويس، باحث وعضو سابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة حول السودان:”الحرب في السودان أصبحت حربًا عالية التقنية.. الطائرات دون طيار والأسلحة الموجهة تسبب وفاة المدنيين يوميًا، وتشغيلها يتطلب خبرة خارجية.. المرتزقة الكولومبيون شكلوا جزءًا رئيسيًا من هذه المساعدة التقنية والعسكرية.”

وأشارت تقارير سابقة إلى أن “رجال أعمال إماراتيين قد لعبوا دورًا في توظيف المرتزقة، وربطوا بشخصيات حكومية إماراتية بارزة”، فيما نفت الإمارات هذه الاتهامات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة تدعو إلى “إنهاء الفظائع فورًا وحماية المدنيين وإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية”.

كما أعلنت لندن فرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع لدورهم في الفظائع بمدينة الفاشر.

المحقق- يورونيوز