“11.9 مليون مرة”.. إجمالي عدد مرات أداء العمرة في شهر جمادى الآخرة

كشفت السعودية أرقاماً جديدة عن أداء العمرة لمعتمري الداخل والخارج وذلك في شهر جمادى الآخرة، إذ تجاوز إجمالي مرات أداء المناسك (11.9) مليون مرة، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أظهرت النتائج أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة في شهر جمادى الآخرة تجاوز 1.7 مليون معتمر، يمثلون دولاً إسلامية وعالمية متنوعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن “الارتفاع في عدد مرات أداء العمرة يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين، وتوفير تجربة روحانية متكاملة تُعنى براحة المعتمر وسلامته منذ لحظة التخطيط للرحلة حتى مغادرته البلاد”.

العربية نت