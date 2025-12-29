50 منبراً لسونا: حيث يسأل الصحفي ويجيب المسؤول ليعلم المواطن

أكملت وكالة السودان للأنباء “سونا” مؤتمرها التنويري رقم (50) خلال عام 2025م، في إنجاز يُعد يوبيلاً ذهبياً للوكالة، ويؤكد دورها الرائد في تعزيز الشفافية بين المواطن والمسؤول.

وشكّلت “سونا” منصة جعلت الاعلامي يسأل والمسؤول يجيب، ليعلم المواطن، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، حيث ألقى المشاركون الضوء على قضايا تهم المواطن مباشرة، في خطوة تعكس إرادة صلبة تتحدى الصعاب وتؤسس لبناء سودان مزدهر.

وتميز المنبر بحضور عدد من كبار المسؤولين، أبرزهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، ما أضفى على المنبر أهمية سياسية وإعلامية بالغة.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر عبر صفحته الرسمية:

“الحمد لله، اليوم تكمل وكالة السودان للأنباء “سونا” المؤتمر التنويري رقم (50) خلال عام 2025م. وفي مثل هذا التوقيت من العام الماضي، لم يُعقد أي مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب. هذه هي الإرادة الصلبة التي تتحدى كل الصعاب، وسيُبنى بها السودان، والأيام المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات المهمة في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة، وسيعود السودان كما يجب أن يكون. أتقدم بالتحية والتقدير لكل العاملين في وكالة السودان للأنباء “سونا”، ولكل العاملين في وزارة الثقافة والإعلام والسياحة رغم قلتهم، ولكل منتسبي القطاعات التابعة لها على ما قدموه رغم ظروف الحرب والدمار. ولا عزاء للميليشيا وأعوانها وداعميها، صناع الفوضى والممارسات التي تعيق مسيرة البناء والتنمية.”

يُذكر أن “سونا” اختتمت المنبر التنويري للعام 2025 باستضافة اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي جانب السودان، للتنوير حول إجراءات استخراج الرقم الوطني لعشائر دينكا نقوك في السودانً، وبدأ الحدث في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، وسط متابعة واسعة واهتمام إعلامي كبير.

ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد مرة أخرى مكانة وكالة السودان للأنباء كمنبر حر ومسؤول، قادر على إيصال صوت المواطن إلى صانع القرار، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي شهدها السودان خلال العام الماضي.

يذكر أن وكالة السودان للأنباء بعقدها المؤتمر التنويري اليوم تكون قد وصلت إلى المنبر رقم 50 خلال أقل من عام برغم الظروف الاستثنائئة التي تشهدها البلاد واستطاعت من خلال تلك المنابر أن تكون دليلا إعلاميا كبيرا للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة .