أي دولة هي الآن جمهورية الموز؟

إن قائمة الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين المسجونين أو المتهمين في نهاية عام 2025 تضم بعضًا من أبرز قادة العالم. فكيف يبدو الوضع في الولايات المتحدة؟ كيث ريتشيورغ – واشنطن بوست

في أواخر أكتوبر، أُرسل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المعروف بشخصيته الجريئة، إلى سجن في باريس بعد إدانته بالتآمر للحصول على تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقد كتب ساركوزي مذكراته في السجن بعنوان “يوميات سجين”، وأُطلق سراحه بعد 20 يومًا ريثما يستأنف الحكم.

وحُكم على الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو، في سبتمبر، بالسجن لأكثر من 27 عامًا بعد إدانته بمحاولة القيام بانقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته انتخابات عام 2022. وكان قد وُضع في البداية رهن الإقامة الجبرية، لكن أُمر ببدء تنفيذ عقوبته بعد أن زعمت المحكمة العليا البرازيلية أنه تلاعب بسوار المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه (وهي تهمة ينفيها محاموه).

أما الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، فلا يزال يقبع في السجن بتهمة التحريض على التمرد وإساءة استخدام السلطة (إلى جانب تهم أخرى) بعد أن أعلن الأحكام العرفية في محاولة للالتفاف على البرلمان الذي تقوده المعارضة. وبذلك أصبح الرئيس الكوري الجنوبي الوحيد الذي اعتُقل أثناء توليه منصبه.

كما يقبع رئيس الوزراء التايلاندي السابق، تاكسين شيناواترا، الملياردير الذي حكمت عائلته البلاد لأغلب السنوات الخمس والعشرين الماضية، في السجن بعد إدانته باستغلال سلطته لصالح شركات عائلته. وعاد شيناواترا إلى تايلاند من منفاه وحصل على عفو ملكي خفّض عقوبته من 8 سنوات إلى سنة واحدة. وتجنّب السجن بالبقاء في المستشفى حتى قضت المحكمة بضرورة إكماله عامًا في الحبس الاحتياطي.

ولا ننسى الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، المسجون في لاهاي، بانتظار محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لآلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء خلال حربه الوحشية على المخدرات. وقد اعتُقل دوتيرتي في مارس بعد خلاف بين عائلته وخليفته، الرئيس فرديناند ماركوس الابن.

وفي جميع هذه الحالات، بالإضافة إلى حالات سابقة أخرى (ماليزيا، جنوب أفريقيا)، لا يزال القادة السابقون المحتجزون يتمتعون بدعم سياسي كبير. وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي اعتقال رئيس أو رئيس وزراء سابق يتمتع بشعبية (أو في حالة كوريا الجنوبية، رئيس في منصبه) إلى تعميق الاستقطاب السياسي وإطلاق دوامة من الانتقام بمجرد انتقال السلطة. لكن في جميع الحالات المذكورة أعلاه، تبين أن هذه التوقعات المتشائمة لا أساس لها من الصحة.

أما الولايات المتحدة فاتخذت نهجًا مختلفًا. فقد قضت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا العام الماضي بأن الرؤساء الأمريكيين فوق القانون. وفي تصويت بنتيجة 6-3 في قضية ترامب ضد الولايات المتحدة، قال القضاة إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية المستقبلية عن أي إجراءات يتخذونها أثناء توليهم المنصب، طالما أن أفعالهم تندرج ضمن “صلاحياتهم الدستورية الأساسية” أو “أفعالهم الرسمية”.

زعم كثيرون، ولا سيما مؤيدو ترامب، أن محاكمة رئيس سابق ستحوّل الولايات المتحدة إلى “جمهورية موز”. بل إن محللين أكثر حياديةً أعربوا عن قلقهم من أن محاكمة ترامب بعد انتهاء ولايته الأولى قد تحوّله إلى شهيد، ما قد يزيد من شعبيته. وقد جادل بعض زملائي، بشكل مقنع، بأن محاكمات ترامب المتعددة ساعدته على الفوز بسهولة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.

لكن ثمة قلق مشروع بنفس القدر بشأن منح الرئيس المستقبلي حصانة شبه مطلقة عن كل ما يفعله تقريبًا خلال فترة ولايته. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لي: ما الرسالة التي تُرسل إلى بقية المواطنين عندما يُخضع الشخص الذي انتخبه الشعب لتمثيله لمعايير قانونية مختلفة؟ يبدو هذا وكأنه استهزاء بالفكرة الأمريكية الأساسية القائلة بأننا جميعًا متساوون أمام القانون.

لقد شهد هذا العام انتشارًا واسعًا لاحتجاجات جيل الألفية، التي امتدت من آسيا إلى أفريقيا. وقد نجحت هذه الحركات الناشطة في إسقاط حكومات في بنغلاديش ومدغشقر ومنغوليا، وأجبرت رئيس وزراء بنغلاديش العام الماضي على الفرار. وتتحد كل هذه الاحتجاجات، فضلًا عن الاحتجاجات المستمرة في أماكن متنوعة مثل كينيا وإندونيسيا والمغرب وبلغاريا، في شعور طاغ لدى الشباب بأن السياسيين المتجذرين في السلطة فاسدون ويتمتعون بحصانة كبيرة من القوانين التي تُطبق على جميع المواطنين.

وفي حالة ترامب، لا يكمن السؤال في ما إذا كان من الصواب أو الخطأ اللجوء إلى القضاء بعد مغادرته منصبه في عام 2021 وسط أجواء من الغموض، بل في سبب تأخر ذلك كل هذا الوقت.

وبعد أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بدت الأدلة كافية لتوجيه الاتهامات، فقد شاهدنا جميعًا العنف يتكشف أمام أعيننا. والآلية الدستورية الوحيدة لمحاسبة الرئيس على انتهاكاته للقانون هي عزله. لكن هذا الحل لم يعد فعالًا في النظام السياسي الأمريكي شديد الاستقطاب الحزبي. فعندما صوّت زعيم الأقلية آنذاك، ميتش ماكونيل، لصالح تبرئة ترامب في محاولته الثانية لعزله في فبراير 2021، قال إن نظام العدالة الجنائية، وليس مجلس الشيوخ، هو من يجب أن يحاسب الرئيس السابق.

بعد 3 سنوات، وفي ظلّ بيئة سياسية أكثر تغيّرًا، منحت المحكمة العليا ترامب وجميع الرؤساء اللاحقين حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. لذا، وبالنظر إلى الديمقراطيات الأخرى التي تُحاسب قادتها، يحقّ لنا أن نتساءل: أيّ دولة تبدو الآن كجمهورية موز؟

المصدر: واشنطن بوست