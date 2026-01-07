“السلاح السري” الذي ساعد الولايات المتحدة على اختطاف مادورو

مع توجه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى محكمة في نيويورك لمواجهة اتهامات أمريكية مزعومة تتعلق بالمخدرات، ظهرت لأول مرة صور لمسيّرة أميركية فائقة السرية استخدمت في عملية اختطافه.

وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر الإنترنت طائرة “RQ-170 Sentinel” التابعة لسلاح الجو الأمريكي وهي تهبط عند شروق الشمس في قاعدة داخل بورتوريكو، عقب عملية الاختطاف التي نُفذت فجر الثالث من يناير.

وأفادت تقارير بأن طائرة واحدة على الأقل من طراز “RQ-170 Sentinel” شاركت في العملية الليلية التي استهدفت اختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تعترف به زعيما شرعيا لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وعلى الرغم من أن هذه الطائرات دخلت الخدمة منذ نحو 20 عاما، فإن سلاح الجو الأميركي لم يعترف بوجودها رسميا إلا في ديسمبر 2009، عندما استخدمها لدعم عمليات في أفغانستان.

وخلال العملية، حلّقت الطائرة أو الطائرات المسيّرة فوق الأجواء الفنزويلية، ولا سيما في محيط العاصمة كاراكاس، دون الكشف عن مساراتها الدقيقة نظرا للطابع السري للغاية لهذه المنظومة.

وقال مسؤولون حكوميون لم تُكشف هوياتهم إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) نشرت بهدوء طائرات شبحية مسيّرة فوق فنزويلا لأشهر، واستخدمتها لتتبع تحركات الرئيس مادورو وبناء صورة دقيقة عن روتينه اليومي قبل تنفيذ العملية، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

ورغم عدم التأكد من موقع تصوير اللقطات، يُرجّح أن يكون المدرج هو قاعدة “روزفلت رودز” البحرية في بورتوريكو، التي أُغلقت عام 2004.

وأظهرت صور نشرتها حسابات تابعة لسلاح الجو الأمريكي في المنطقة الجنوبية شارات لوحدات عسكرية يرتديها أفراد، ما يشير إلى أن طائرة “RQ-170 Sentinel” ربما كانت تعمل في أمريكا اللاتينية منذ ديسمبر الماضي.

وأشار محللون عسكريون إلى أن الدور الأرجح للطائرة تمثل في المراقبة السرية المديدة لمجمع مادورو، وقارنوا ذلك بجمع المعلومات الاستخباراتية الصامتة التي سبقت عملية عام 2011 ضد أسامة بن لادن، حين اعتمدت القوات الأمريكية على مراقبة مستمرة لموقع واحد عالي القيمة.

وأظهرت المقاطع المصورة صوت هدير محركات نفاثة وأضواء وامضة على الجزء الخلفي من جسم الطائرة في أثناء تحليقها فوق الأراضي الأمريكية.

وبالإضافة إلى طائرات RQ-170 Sentinel، شاركت أكثر من 150 طائرة في عملية اعتقال مادورو، انطلقت من قواعد متعددة في المنطقة.

وبحسب موقع The War Zone، لا يتجاوز عدد طائرات RQ-170 العاملة حالياً الـ20-30 طائرة، وتعمل انطلاقاً من قواعد من بينها كريتش الجوية في ولاية نيفادا.

ويُعد الجناح 432، ومقره قاعدة كريتش، الوحدة الرئيسية في سلاح الجو الأميركي المسؤولة عن تشغيل الطائرات المسيّرة، ويُعتقد أنه المشغّل الأساسي لطائرات RQ-170.

وتقع قاعدة كريتش على بُعد أقل من 100 ميل من قاعدة المنطقة 51 في نيفادا، المعروفة بتطوير واختبار الطائرات الفائقة السرية على مدى عقود.

ويُعتقد أن الطائرة غير المأهولة مزودة بمستشعرات متقدمة لرسم الخرائط وتتبع الأهداف المتحركة، وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوفير تصوير ليلي، إضافة إلى أدوات استخباراتية متطورة لاعتراض اتصالات العدو.

