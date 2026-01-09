“صفو النيّة” .. الدعم السريع وحفرة الدخان

بعد أحداث اليمن المثيرة وتدخل المملكة العربية السعودية القوي ودعم جهود “اليمن الموحد”، أصبح التململ حاضراً في أوساط الدعامة، فما ينتظرهم أكبر وأكبر.

وكانت تعليقات نشطاء التواصل الاجتماعي على ما ينتظر قوات الدعم السريع المتمردة بحسب رصد محرر “النيلين”، ما يلي:

“الدعم السريع انتهى خلاص وحفرة الدخان أصبحت جاهزة، وما تفهموني غلط صفو النيّة”

“اتفق الكبار: السعودية وتركيا ومصر وقطر، خلاص الموضوع انتهي”

“البرهان كل مرة تجيهو الفرصة، بالله ما تجهجهنا واضرب طوالي، الدعامة ديل مقنطرين”

“حمدان دقلو حميدتي عبدالرحيم القوني فارس النور سلك حمدوك، أها الجاهزية كيف؟”

وتقترب الحرب التي تقودها القوات المسلحة السودانية من عامها الثالث لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة قوية من تشكيلات مختلفة والمقاومة الشعبية.

رصد وتحرير – “النيلين”