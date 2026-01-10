ملك الصحافة الصفراء التافهة في السودان عامل فيها لسه مؤثر وبيخوف وهو أصبح مجرد كائن مثير للشفقة بكل المعاني.

قايل الدنيا لسه زي زمان… يمشيها بالإبتزاز والتطاول والشتل والبهتان والقصص المفبركة.

دي (مصر) يامسكين… محل العصِر والقانون الجد… قايل البلاغ هنا زي بلاغات البلد المكلومة البرطعت فيها؟!!… يمين بالله هنا أجيبك المعلوماتية بالإرشاد في ساعة زمن أخليك تكره اليوم الولدوك فيه.

طول عمري بقول مابتعب في النكرات… لكن إنت علي أفاعيلك معلووووم…وعمري ما جبت زميل مجال عملته محتوي مع أن كتار منكم أكلوا لحمي… وعشان ما تتفاجأ المحامي بدأ إجراءاتك…. ونشوف الحيكتب عن (التبش بالشطة والدكوة منو؟ ) .👌✌️

وما تعمل فيها مريض…. المريض بيسأل ربنا العافية ويتقيه في حق الناس… وكلنا مرضى ومضغوطين الحمد لله.

لقيت صفحتك راكدة بقيت كل فترة تفتح بي بوست للتنمر والإساءة والقذف إنت وأتباعك البيشبهوك مع إني ما متذكراك ولا عندي معاك تقاطعات ولا حصل جبت سيرتك وفي حياتي كلها شفتك مرتين بس.

كمان قال : ( كنتي تلميذة في مؤسستنا)!!!… الله يعلم جريدتكم دي وين في الخريطة ما عارفاها… انا بديت في آخر لحظة ومريت بالأهرام اليوم واليوم التالي… مؤسسات محترمة وناسها ليهم وزن…. داير تقشر بي بالكضب كمان ؟!!😂

هل إنت بتكون مستمتع بالأذي البتسببه لي من خلال صفحتك مثلاً؟!… ولا القضايا والهموم والمواضيع كملت وبقي مافي غير تجيب سيدة وزميلة تمرمطها؟!!

أنا عمري لازولة مهاترات لابدخل صراعات مع الأهم وأخطر منك… متسامحة ومتجاوزة… لكن إنت بالذات لأنك عامل فيها (الفقس) حأتفرغ ليك بالقانون.

بعرف الأدب واللطف والتسامح كويس… لكن كمان بي مزاجي…. ولحمي مر لو ما عارف… وقررتا في السنة الجديدة ما أخلي حقي نهاااائي… ولسوء حظك حأبدأ بيك… وبراااااك سويتها في نفسك. 👌

وده كلام واااضح وعلي الملأ…. عشان ماتمشي تتلم علي أمثالك و(تقطع) معاهم فيني وتجي تعمل ضحية وتقول جابوا ليك قوالة…. قوالة شنو البقولها فيك إنت كمان وإنت فيك كل العِبر؟!!! 🤭🤭🤭

عموماً… هبشتني كم مرة وسكت ليك تقديراً لإعتبارات نوعك ده مابيعرفها… وأديتك فرصة تنصرف عني ولقيتك ممعن..

ومعرووووف انا زولة في حالي وما ببادر بالشر وبترفع عن الصغائر، لكن (البيهبشني هبش الدابي في جحره)….عادي بنزل من عليائي أمسح بيك البلاط وأرجع… وهلا هلا علي الجد.

عن (مبارك البلال) أتحدث.

مبارك البلال أحلي تاق عشان (الأعزاء) بتاعنك يوفروا مجهودهم …. وعشان بالمرة صفحتك الهزيلة دي تلقي شوية متابعين.

د(اليا) س