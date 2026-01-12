الكعب برضو بلف وبرجع ليك لانو ربنا يمهل ولا يهمل

والسمح بلف وبلف وبرجع ليك في أشكال كتيرة جبر وعوض واستجابة دعوة وتسهيل أمر وربنا بخت في طريقك أولاد حلال وبديك راحة البال

والمثالية لا تجتمع مع النفس السوية

والكعب عمرو ما كان صعب صعب الأدب

والإستحقاق إنك تقيمي نفسك وتفهمي إنك غير متاحة ولا مباحة و لا سلعة للعرض والتسلية

وتعرفي إنو إسمك فيه رجال يستحقوا إنك تحترميهم