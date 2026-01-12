فيسبوك
الكعب برضو بلف وبرجع ليك لانو ربنا يمهل ولا يهمل
الكراهية النجيضة أخير من الريدة النية
والكعب عمرو ما كان صعب صعب الأدب
والحياد في الأخلاق نفاق
وعدم المبدأ أفضل منه السوء الواضح
والمثالية لا تجتمع مع النفس السوية
والسمح بلف وبلف وبرجع ليك في أشكال كتيرة جبر وعوض واستجابة دعوة وتسهيل أمر وربنا بخت في طريقك أولاد حلال وبديك راحة البال
والإستحقاق إنك تقيمي نفسك وتفهمي إنك غير متاحة ولا مباحة و لا سلعة للعرض والتسلية
وتعرفي إنو إسمك فيه رجال يستحقوا إنك تحترميهم
وإنك عنوانهم
والبيوت أساسها وليان و نسوان وديوان وضيفان
والرحلة الطويلة دايرة الناس العديلة
والأصحاب رزق زي ما القبول وحب الناس رزق
والوضوح قوة ناعمة وثقةبالنفس عالية والعفة سلوك والرحمة عمل
ألق عبدالله أحمد
رصد – “النيلين”