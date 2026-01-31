ممكن تلقى جنجاقحت من الديسمبريين بشتم في آلاء صلاح وماذا عن دسيس مان

من أحاجي الحرب ( ٢٧١٣٨ ):

○ أ. Osman Abdelhalem

ممكن تلقى جنجاقحت من الديسمبريين بشتم في آلاء صلاح لأنها انحازت للجيش في مرافعتها المشهودة .. لكن ما ح تلقاهو_هو نفسه_بشتم في دسيس مان لأنه انحاز لطرف الدعم السريع..

حتى “طرفي النزاع” تلك العبارة التي ارادوا بها أن يوهموا الناس أنهم محايدون، لم يستطيعوا الالتزام بها، فهناك طرف انضمامك إليه يعني نصب المشانق ودق طبول التخوين، وطرف آخر انضمامك له لا يتجاوز_في اقصى حالاته واقسى تقييماته_توصيفك باختلاف وسيلتك أو سوء تقديرك السياسي، مع تأكيد بياض نيتك وسماحة مقاصدك..

#من_أحاجي_الحرب