لا يا جعفر: هل تثبت صمود علي كلامها في قضية الكيماوي؟

سأل أحمد طه جعفر حسن عن مدي أخلاقية جولات صمود لتاليب العالم الخارجي ضد السودان علي خلفية إدعاءاتها باستخدام الجيش لاسلحة كميائية. حتي أحمد طه إعلامي الجزيرة أصابه القرف من منظر جماعة لافة حول العالم تألب في الأجنبي ضد بلدها.

دخل جعفر في صرف كلام كتير من التناقض واللف والدوران. في منتصف التسجيل أدناه جعفر بيقول:

نحنا ما قلنا تعالو جرمو الجيش، قلنا تتشكل لجنة تقصي حقايق .. قلنا في اتهام ما قلنا في سلاح (كيماوي).. قلنا تجي لجنة دولية تتقصى الحقايق. يمكن اللجنة تقول مافي حاجة . ويمكن تقول الفيران دي ماتت براها والاسماك ماتت براها. وارد. يمكن اللجنة تقول في سبب تاني بيئي إحنا ما عارفنو … لكن الطبيعي هو تشكيل لجنة تحقيق … إنت منو القال ليك اللجنة دي لما تجي ها تقول عملة الكيماوي دي عملها الجيش؟ يمكن تقول عملتها صمود؟ نحنا ما قلنا الجيش إستعمل سلاح كيماوي. إحنا قلنا تتشكل لجنة .. لما الزول يقول تتعمل لجنة معناها مافي ثبات قاطع، لو في ثبات قاطع .

ينتهي هنا المقتطف من شهادة جعفر رابط الفيديو في أول تعليق.

.

كلام جعفر ده غير صحيح. لانو صمود كتبت بيان قالت فيهو “ناقش الوفد ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد. وأطلع الوفدُ سعادةَ السفير على وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حاليًا للعلاج خارج السودان.”. رابط البيان تحت أول تعليق.

هناك تناقض صارخ بين كلام جعفر وما جاء في بيان صمود. لانو البيان أكد إستعمال الجيش لأسلحة كميائيىةَ ووجود أدلة دامغة من مناطق مختلفة من السودان بينما جعفر بيقول “نحنا ما قلنا الجيش إستعمل سلاح كيماوي. إحنا قلنا تتشكل لجنة.”.

حقو صمود لما تقول كلام تثبت عليه. لكن ماذا تتوقع من معارضة زهدت في شعبها وما في جعبتها سوي الاستقواء بالاجنبي الإبستيني الإستعماري وتحريضه لإنزال العقاب بشعبها لو كان ذلك يخدم مصالحها السياسية الضيقة.

معتصم اقرع

