الخرطوم.. لا حل غير إعفاء من الجبايات لمدة سنتين، بشرط تشغيل الناس وتشغيل المشاريع

من أحاجي التعافي ( ٢٧٦٩٤ ):

○ م. Ghazi Tawfig

رجعت الخرطوم بعد التحرير في شهر 7 الفات، ورجعت ليها تاني في شهر 1 الأخير.

الفرق كان واضح جدًا، خاصة في موضوع الخدمات الموية والكهرباء والأمن اتحسنو بصورة ملحوظة. حتى المظاهر العسكرية والسلاح المنتشر في الشوارع قلّ بشكل كبير مع وجود واضح ومنظم للشرطة

لفّيت بحري وأم درمان والخرطوم ولاحظت إنو في مناطق كتيرة، خصوصًا في الخرطوم، الناس لسه ما رجعت ليها. في المقابل، في مناطق تانية رجعت بصورة كويسة نوعًا ما.

أكبر مشكلة حالياً هي فرص العمل، لأنها شبه معدومة.

الحكومة محتاجة ترفع يدها شوية من أصحاب المصانع والشركات والمحلات، لأن الجبايات بقت مبالغ فيها بطريقة ما بتشجع أي زول يرجع يفتح شغلو من أول وجديد.

ماف حل غير إعفاء من الجبايات لمدة سنتين، بشرط تشغيل الناس وتشغيل المشاريع بأقصى طاقة ممكنة.

غير كده ما في زول حيغامر ويرجع يفتح ويجي يلقي التماسيح ديل واقفين ليهو من أول يوم الصباح.