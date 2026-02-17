شاهد بالفيديو.. “البرهان” يقتحم حفل بأحد شوارع الخرطوم ويخاطب الشباب والجمهور (والله الكاهن دا حيرنا بقى مواطن زينا)

فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الشباب الحاضرين أحد المعارض والإحتفالات التي أقيمت بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ “البرهان”, الحاضرين بظهوره حيث خاطبهم مشيداً بعودتهم لحضن الوطن والمساهمة في تعميره.

ووجدت زيارة قائد الجيش تفاعلاً كبيرا من الحاضرين الذين قابلوه بسعادة كبيرة وهتافات داوية, كما أشاد جمهور مواقع التواصل بزيارة رئيس مجلس السيادة لكل الفعاليات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم عن زيارة البرهان: (والله الكاهن دا حيرنا بقى مواطن زينا).

محمد عثمان _ النيلين