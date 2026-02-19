بعد الحلمية و المال والبنون.. كبار المطربين يغنون تترات دراما رمضان

يشهد السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، ظاهرة جديدة وهي عودة بعض نجوم الطرب لغناء تترات المسلسلات الرمضانية بأصواتهم.

ويغني الفنان محمد منير تتر مسلسل “حد أقصى” الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا وخالد كمال ومحمد القس، حيث يعود منير إلى التترات الدرامية بعد غياب عدة أعوام، كذلك الحال بالنسبة للفنانة أنغام التي تغني تتر مسلسل “اثنين غيرنا” لآسر ياسين ودينا الشربيني، كما يغني علي الحجار تتر مسلسل “رأس الأفعى” لأمير كرارة وشريف منير.

“ولفين ياخدنا الأنين”

وهناك تترات لأعمال درامية حققت نجاحاً ضخماً، وارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة، حتى أنها مازالت حاضرة في ذاكرة الكثيرين نظراً للحالة الفنية التي تضفيها تلك التترات.

ولعل أشهر تترات الأعمال الدرامية هو تتر مسلسل “ليالي الحلمية” الذي غناه الفنان محمد الحلو وكتب كلماته سيد حجاب ولحنه ميشيل المصري، وكان يحمل عنوان “ولفين ياخدنا الأنين”، وظل ذلك التتر عالقاً بذاكرة الجمهور نظراً لكثرة عدد أجزاء المسلسل التي تخطت الخمس أجزاء.

“دنيا دنية وغرورة”

أما التتر الثاني الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية هو لمسلسل “المال والبنون”، الذي غناه علي الحجار وكتب كلماته سيد حجاب ولحنه ياسر عبد الرحمن، والذي حمل عنوان “دنيا دنية وغرورة”.

ومن بين التترات الدرامية الناجحة على مدار سنوات طويلة هو لمسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”، الذي غناه محمد ثروت ومن كلمات سيد حجاب وألحان ميشيل المصري، كذلك الحال بالنسبة لتتر مسلسل “بوابة الحلواني”، الذي غناه علي الحجار وكلمات سيد حجاب وألحان بليغ حمدي.

“مين فينا جاي مرساها مين رايح”

ولا ينسى الجمهور تتر مسلسل “حديث الصباح والمساء”، الذي غنته أنغام، من كلمات فؤاد حجاج، وألحان عمار الشريعي، كذلك تتر مسلسل “أرابيسك، للمطرب حسن فؤاد، كلمات سيد حجاب، وألحان عمار الشريعي.

ومن بين التترات الدرامية المميزة، تتر مسلسل “زيزينا” للفنان محمد الحلو الذي كتبه الشاعر أحمد فؤاد نجم، ولحنه عمار الشريعي، وعلق ذلك التتر بآذان الجمهور المصري لسنوات طويلة خاصة سكان مدينة الإسكندرية، التي دارت فيها أحداث المسلسل.

وليست المسلسلات الدرامية التي تنتمي لفترة الثمانينيات والتسعينيات هي فقط التي كانت تتراتها جيدة وحققت نجاحاً كبيراً، بل أن هناك أعمال أخرى حققت النجاح الكبير، والتي لم يمر على إنتاجها وقتاً طويلاً، ومن بينها مسلسل “حضرة المتهم أبي”، الذي غنى تتر البداية والنهاية له الفنان مدحت صالح، وكان من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان ياسر عبد الرحمن.

“عيني على أهل كايرو”

كذلك الأمر بالنسبة لتتر مسلسل “أهل كايرو”، الذي غناه حسين الجسمي، وكتب كلماته أيمن بهجت قمر ولحنه وليد سعد، كما حققت الفنانة شيرين عبدالوهاب نجاحاً كبيراً عندما غنت تتر مسلسل “حكاية حياة” للفنانة غادة عبد الرازق، وكتب كلماته أحمد مرزوق ولحنه محمد رحيم.

واستطاع المطرب حكيم أن يكتب اسمه في قائمة نجوم تترات رمضان الخالدة، من خلال تتر مسلسل “رمضان كريم”، والذي لا يقتصر على كونه تتر مسلسل درامي عرض قبل عدة سنوات، بل أصبح علامة غنائية وأيقونة للشهر الكريم.

العربيه نت