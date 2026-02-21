شاهد بالفيديو.. خلال مخاطبته أنصاره بأوغندا.. “حميدتي” يدخل في حالة من الأرتباك والهلع بسبب صندوق “مناديل” والجمهور: (بكون مفتكر دي قنبلة)

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من خطاب قائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, كان قد ألقاه أمام جمع من أنصاره بأوغندا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد “حميدتي”, في حالة من الإرتباك والهلع للدرجة التي جعلته يقطع حديثه وخطابه لأنصاره.

حيث تفاجأ قائد المليشيا بأحد معاونيه يضع صندوق من “المناديل”, أمام المنصة التي كان يتحدث فيها دون علمه وهو ما أصابه بالأرتباك.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل المعلقين اللقطة بتعليقات ساخرة أبرزها: (بكون مفتكر دي قنبلة).

محمد عثمان _ النيلين