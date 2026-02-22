اعترافات صادمة في خطاب حميدتي رئيس حكومة تأسيس في كمبالا

○ بقلم د. محمد عثمان عوض الله

21 فبراير 2026

□ أولا هل هذا خطاب شخص طبيعي؟ هل هو مجنون؟

○ ذكر أول الشهادة السودانية مهندس عبدالله جعفر مرغني تعليقا على الخطاب (حميدتي انتهي).

○ بينما ذكر الصحفي عبد الماجد عبد الحميد أن حميدتي بخطابه أطلق النار على نفسه و على تأسيس نفسها.

○ بينما نعى ضابط في الجيش تأسيس تعليقا على الخطاب، مستخدما الأغنية الشعبية: يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي.

○ بينما تهكم الوزير السابق حسن اسماعيل، ناصحا قحت/ صمود بأن من الأفضل لها بعد هذا الخطاب، أن تؤكد موته.

□ ولنذكر أهم النقاط الشاذة في خطابه:

1/ ذكر 27 إسما كررها 122 مرة. تفاصيلها:

○ البرهان كرره 25 مره.

○ عمر البشير كرره 11 مره.

○ عبد العزيز الحلو كرره 8 مرات.

○ علي كرتي 7 مرات.

○ اركو مناوي 6 مرات.

○ موسى هلال 6 مرات.

○ أحمد هارون 5 مرات.

○ التعايشي 5 مرات.

○ الهادي إدريس 4 مرات.

○ الطاهر حجر 4 مرات.

○ ابنعوف 6 مرات.

○ أسامة عبدالله 3 مرات.

○ مفضل 4 مرات.

○ جبريل 5 مرات.

○ ابراهيم سليمان مرتين.

○ عبد الواحد سعيد 4 مرات.

○ عبد الواحد نور 4 مرات.

○ الوزير مسار 4 مرات.

○ عبد الرحيم محمد حسن.

○ شكرت الله، القراي مرتين.

○ أحمد ربيع مرتين.

○ المصباح، مبارك سليم، الترابي).

2/ ذكر أسماء 7 دول هي:

○ مالي.

○ النيجر.

○ يوغندا.

○ الصومال

○ السعودية.

○ الامارات.

○ أمريكا.

3/ شن هجوم على السعودية قائلا:

○ (بعد سنة اكتشفنا انهم ما مشين صاح. لذلك رفضنا تاني … (ولم يكملها).

○ التفاوض تاني في افريقيا فقط.

○ أستخدمت معنا تكتيك في البداية جاءوا كمسهلين، لكنهم تغلغلوا فينا وتحولوا الى مفاوضين.

4/ أنا لا أعترف بالاستقلال، وياريت لو المستعمر كان مايزال موجود.

5/ الشريعة الاسلامية هي التي فصلت الجنوب، وهي التي أخرجت شركة شيفرون الأمريكية.

6/ عندما كنا نفاوض عبد العزيز، اتصل بي الوفد المفاوض، يسأل أن عبدالعزيز اشترط العلمانية والدستور العلماني. قلت لهم اي حاجه يقولها عبد العزيز وافقوا عليها طوالي، علمانية، فصل الدين عن الدولة، وافقوا طوالي. الدين ده في بيتك، علاقتك مع ربك. انا ماكنت أقبل بالعلمانية قبل الحرب، لكني قبلت بها بعد الحرب.. (رئيسكم تاب من اي شيء تاب من الانقلاب، و من الشريعة وقلب علماني)

7/ الحزب الجمهوري هو أكثر حزب ثوري و صادق.

8/ أستخدم كلمات اساءة ونبذ منها:

○ كذابين.

○ منافقين.

○ خائنين.

○ مجرمين.

○ تافهين.

○ متلونين.

○ مناورين.

○ ديل مصيبة.

○ ديل سرطان.

○ مغفل.

○ يسرقوا مع جبريل.

9/ من اغرب ما ذكر. شبه نفسه بالرسول، والهادي الذي يقف معه باحد الصحابة، والبرهان مثل أبو جهل و أبو لهب. والرئيس ترامب مثل النجاشي هو الذي سوف يحل مشاكلنا.

10/ وصف نفسه بانه أكثر شخص متدين في السودان. وانه كان مخدوع. وأنه تم استخدامه. وأنه الان بعد الحرب اقتنع بالعلمانية.

11/ أشر بيده الى الذين يخاطبهم داخل القاعة وصنفهم بانهم:

○ شباب الدعم السريع.

○ مقاتلي تأسيس.

○ إدارة أهلية.

○ جنود.

○ ضباط.

أي نفى عنهم أن يكونوا الجالية السودانية أو مواطنين عاديين أو نازحيين. (يسيطر عليه التفكير المليشي القبلي).

12/ إعترف بانهم مكروهين من الشعب، وذلك بسبب الشفشافة، و اللصوص، وأن الشعب لن يقبل بهم لهذا السبب. (تقولي شرعية تاني!!!)

13/ واضح أنه يعاني من عقدة ما داخل جسمه مهموما بتهمة الرموت. وذكرها صراحة وأبدى استعداده لخلع (البدلة والفنيلة) و طلب من الحضور أن لا يضحكوا لانه يتحدث بجدية.

14/ أعترف بالاعداد الكبيرة من قتلى الدعم السريع تصل الى مئات الالاف (ذكر الرقم هكذا).

○ ذكر أن عدد القتلى يصل الى 8 اخوة من نفس الأب.

○ واعترف أن الجيش طردهم من الخرطوم،د.

○ وأن الحديث عن انسحابهم أو إعادة التموضع كان كذب، وأن الجيش اخترقهم، و هزمهم بالطائرات المسيرات.

15/ في اعتراف واضح بعدم وجود اي خطة أو أفكار أو قضية، طلب من حكومته، تكوين ما اسماها لجان، و روابط لهدف هو (مواكبة ما تعمله حكومة الخرطوم).

○ وأمر بالغاء تطبيق بنكك والعملة المالية القديمة.

16/ في اعتراف مدمر و ساذج يوضح مدى الجهل بالقوانين، ذكر أنه استجلب مرتزقة كولمبيين، فنيين لتشغيل الطائرات المسيرة. ونفى أن يكون ذلك ذنبا، متسائلا: مالو ما مرتزقة؟ اي ما العيب في ذلك؟ أنهم مجرد مرتزقة!!!

○ قدم دليل ضد نفسه عن العقوبات التي فرضتها أمريكا والاتحاد الاوروبي و الامم المتحدة عن تهمة استجلاب مرتزقة.

17/ في اعتراف بعدم صرف جنوده للمرتبات، بشر الحاضرين منهم ومن الضباط (مرتباتكم جاية).

18/ في إدانة ذاتية، إعترف بان السعودية والأمارات دعمتهم بمبلغ 3 مليار دولار. وان السعودية وقفت الدعم، إلا أن الأمارات ماتزال تدعم، وأنه كان وسيطا بين الأمارات وحاكم دارفور اركو مناوي، لإغراءه بالدعم الاماراتي، ولكن طلبات حاكم دارفور كانت قيمتها المالية متواضعة، فاحتج حميدتي ونبهه على رفع السقف. ثم قال: شكرا جزيلاً لها على هذا الدعم.

19/ في إدانة ذاتية مدوية، إعترف بإنه (دمر رتلا من عربات الاغاثة، تموين متجه الى كادوقلي).

○ سال القاعة مستنكرا: هل اتركه؟ اوزع له بسكويت؟

20/ في دلالة على استخدامه قضية الفساد للمتاجرة السياسية للترويج ضد الحكومات التي كان جزء منها: اقسم قائلا: (الفساد في عهد البرهان 3 سنوات، أكبر من فساد البشير 30 سنة).

21/ نعى حكومته وتحدث عن عجزها، وقال أنها لن تستطيع أن تلحق كل المواطنين، ولا تحل مشاكلهم، نحن شايفين الفوضى الحاصلة، مثلا في مدينة كتم. حتى موظفين الحكومة نفسهم بيستغلوا مناصبهم وبيستغلوا مشاكل اهلهم.

○ الشفشافة ما ح نقدر نوقف الملايين، مشاركة المواطنين في مؤسسات الدولة زيرو. في المحليات زيرو.

22/ في كذبة تاريخية موثقة: قال أنه لم يسعى الى الرئيس البشير ولكن البشير هو الذي بحث عنه. (سابقا قال أنه حين قرر حمل السلاح، جاء وطلب لقاء البشير وانتظر لمدة سنتين، ثم جاء و انتظر لمدة 6 شهور اخرى لإجراء المقابلة الأولى مع البشير).

○ وقال أن سبب اقتناع البشير بتكوين الدعم السريع هو أن حركات التمرد وصلت الى مدينة أم روابة.

23/ ذكر أن قيمة الدولار في عام 2017 في عهد البشير كانت 17 جنيه مقابل الدولار. وانا التغيير ضد البشير قام به الاسلاميين وأن جهاز الامن هو الذي كان ينظم المظاهرات. أي ليست ثورة ديسمبر المجيدة و لا حمدوك و لا غيرهم من الاحزاب.

□□ أخيرا

بهذا الخطاب، فقد فضح نفسه و كل من وقف معه، ونعى حكومته، واعترف اعترافات خطيرة بارتكاب جرائم مدانة دوليا.

□ الرجل تحت تآثير نفسي أو صحي أو ضغط عسكري أو سياسي اكبر بكثير من قدرته على التحمل.

□ الرجل عبء كبير على الذين يقدمونه ليعملوا من تحت أسمه.

