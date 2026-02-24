إدريس حسن قاتل أهله..

هاجمت قوة من مليشيا آل دقلو الارهابية دامرة مستريحة بقيادة ادريس حسن ، وهذه واحدة من معارك كثيرة خاسرة خاضها إدريس ، ولكن خسارته هذه المرة مختلفة ، فقد استخدمه آل دقلو في قتل أهله واسرته من الرزيقات المحاميد..

في مثل هذه الأيام من العام الماضي وختى 6 فبراير 2025م كانت قوات المليشيا المتمردة في مدينة بحري ، وعلى قيادتها إدريس حسن وتنتشر قواته من حدود ولاية نهر النيل شمالا وتتمركز بصورة أساسية في مصفاة الجيلي بالخرطوم والحلفايا والكدرو وتمتد جنوباً حتى حدود ولاية الجزيرة ويسيطر على جانب من جسور الحلفايا وشمبات والمك نمر والنيل الأبيض والقوات المسلحة والمنشية وحتى سوبا ومستقرة في بيوت كافوري الفاخرة ، وفي 6 فبراير 2025م هرب ادريس حسن إلى شارع الستين بالخرطوم ، وترك عناصره في حالة بائسة بين كماشة قوات أم درمان القادمة بكبري الحلفايا وقوات معسكر حطاب وقوات الفرقة الثالثة شندي وقوات النخبة ودرع السودان الزاحف من ولاية الجزيرة ، ثم هرب مرة اخرى إلى مدينة صالحة بعد أن ترك عناصره في محيط القصر الجمهوري ووسط الخرطوم..

وكان هروبه من صالحة أكبر خسائر مليشيا آل دقلو في العتاد العسكري والآليات واجهزة التشويش والرصد ، وهو أمر يفوق مخزون المليشيا في جبل موية بسنار ، وهروبه هذه المرة لم يتوقف إلا في فوربرنقا بولاية غرب دارفور..

وتفرغ فترة لتعبئة قوة بجنوب دارفور تهدف إلى تعزيز حماية داخلية بولايات دارفور وهى القوات التى هاجمت الطينة وجيرجيرة على عدة مراحل ، واليوم تم الدفع بهم الى مستريحة دامرة الشيخ موسى هلال..

إدريس حسن ارتبط تاريخه بالمجازر للتغطية على خيباته كما حدث في ولاية غرب دارفور 2023م ، واليوم في دار قبيلته وابناء عمومته ، فالبربرية والتعطش للدماء بلا حدود..

قبل 4 ايام كتبت هنا أن هدف مليشيا آل دقلو المجرمة هو مستريحة ، وان عبدالرحيم دقلو يغامر بالهجوم عليها ، فهذا اقتتال داخلي ، والدفع بالمجرم إدريس حسن للتخفيف من تأثيرات هذا الحدث الداخلية ، فهو يكشف بوضوح أن مقاصد عصابة دقلو السيطرة والحكم وليس الانتصار لمنطقة أو مجتمع ، وإلا لماذا يهاجمون جزء من مجتمعهم ومنطقتهم ، إنها أحلام الطامعين وتصرفات البؤساء..

فلا رفع الله لهم راية..

د.ابراهيم الصديق على

23 فبراير 2026م