خالد سلك دا وصل مرحلة من الوضاعة فايتة الحد صراحة! حالة خالد دي حقيقي شي بيستحق الفهم لأنها حالة يبدو لي ما بتتفسر بي بيع الذمة مقابل قروش. فهل دي غبينة تجاه حاجة معينة؟ هل دا ركوب راس وعدم تسليم بالواقع بتاع هزيمة المليشيا كطريق وحيد نحو السلطة؟ هل دا انعكاس لي أزمة حصلت ليو في الطفولة عبرت عن نفسها في مرحلة الكهولة؟ هل ممسوك عليو حاجة مبالغ فيها جابراو على الكلام دا؟ لاحظ حتى حمدوك ولا الباقين من قيادات صمود ما شايلين الموضوع دا كعقيدة وتحس بيهم بينفذوا أوامر على مضد وما بيظهروا إلا بالمواسم وبعد تحصل كبة. لكن خالد دا شغال بي حماس يحسد عليو وبي تخانة جلد مذهلة في الكذب بي درجة من اليقين لا تتوفر للصادقين.

Amr Salih Yassin