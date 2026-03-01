حصيلة حمى الضنك ترتفع في شمال السودان… تسجيل إصابات جديدة

سجّلت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة في الولاية الشمالية خمس إصابات جديدة بحمى الضنك في محلية مروي حتى 27 فبراير 2026، ليرتفع العدد التراكمي إلى 109 حالات دون رصد وفيات. وجاءت البيانات ضمن التقرير التراكمي الصادر عن الإدارة.

وأظهر التقرير أن الإصابات الجديدة توزعت على عدة مناطق داخل المحلية، حيث رُصدت حالتان في منطقة الغريبة، بينما سُجلت حالة واحدة في كل من العالياب والباسا والقرية (2).

وأكدت الإدارة أن فرقها تواصل متابعة الوضع الوبائي في المناطق المتأثرة، مع استمرار إجراءات الترصد والاستجابة الصحية.

