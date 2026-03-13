شاهد بالفيديو.. إبراهيم الميرغني: (قادة كتائب البراء بن مالك هم علي كرتي وميرغني إدريس والمصباح تم وضعه كواجهة)

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة التأسيس، إبراهيم الميرغني، خلال مقابلة تلفزيونية أن الحركة الإسلامية, ما زالت تسيطر على الجيش وتمده بالسلاح.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف إبراهيم الميرغني, عن تحالف قادة الحركة الإسلامية, بقيادة أسامة عبد الله, مع إيران لمدهم بالسلاح.

كما تحدث القيادي بحكومة تأسيس, عن كتائب البراء بن مالك, مؤكداً أن قائدها المصباح طلحة, تم وضعه كواجهة لكنه ليس القائد الفعلي.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن قادة كتائب البراء, بالترتيب هم علي كرتي, الأمين العام للحركة الإسلامية, وبعده الفريق ميرغني إدريس, ويأتي المصباح, في المرتبة السادسة في ترتيب القادة.

محمد عثمان _ النيلين