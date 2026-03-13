بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف تتغزل في طليقها: (رزقت به سندآ تميل الدنيا ولا يميل اللهم ابو ابنتي وسندي فإني به أستقيم) والجمهور: (انتي مدرسة في الوفاء)

فاجأت المطربة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بتدوينة أرفقت معها صورة طليقها إيهاب عوض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشادت المطربة في عازفها وطليقها بسبب وقفته القوية معها في افتتاح مطعهما الجديد بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتبت إيمان الشريف, على صورة والد إبنتها: (رزقت به سندآ تميل الدنيا ولا يميل اللهم ابو ابنتي وسندي فإني به أستقيم, شريك كل ما هو جميل وسندي بعد الله دمت لنا بالف خير وصحه وعافيه وتوفيق يا الغالي المافي منك اتنين).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور المطربة, تدوينتها بإعجاب كبير, مشيدين بالوفاء الكبير الذي بداخله, حيث كتب أحدهم: (انتي مدرسة في الوفاء).

محمد عثمان _ النيلين