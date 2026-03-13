بالصورة.. وفاة الأب البيولوجي للفنان سجاد بحري والمطرب ينعيه بتدوينة مختصرة والجمهور يهاجمه: (من ناحية دينيه هو والدك وهو سبب وجودك في الحياة)

2026/03/13
فاجأ الفنان السوداني, المثير للجدل سجاد أحمد, الشهير باسم سجاد بحري, جمهوره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بتدوينة نعي لوالده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر المطرب صورة والده الراحل على حسابه وكتب عليها: (أحمد الضيف جمعه.. وصلني الآن خبر وفاة والدي البايلوجي في مدينة نيالا إنا لله وانا اليه راجعون).

الجمهور خلال التعليقات هاجم الفنان, رافضاً تسمية والده بالأب البيولوجي, حيث كتب أحدهم معلقاً: (من ناحية دينيه دة والدك الذي هو سبب وجودك في الحياه الدنيا فمهما الخلاف الذي بينه ووالدتك مفترض يكون لك دور في صلة الرحم وان تقدمة لجمهورك بصورة تليق بمعاملة الوالدين وربنا يرحم ابواتنا جميعا الاحياء منهم والاموات).

محمد عثمان _ النيلين

