بعد ظهورها مع رامز جلال.. شيماء سيف تعود إلى زوجها

أعلن المنتج الفني محمد كارتر، عودته لزوجته السابقة شيماء سيف بعد أكثر من عام على انفصالهما، وبعد أيام من ظهورها في برنامج رامز جلال وحديثها بشكل إيجابي عن شريك حياتها السابق ليرد الأخير بمنشور وصفها فيه بأنها “بنت أصول”.

وكتب كارتر منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان و هدى لنا أنفسنا و جمع بينا تاني على خير و على سنة الرسول الكريم”

كما أضاف :”ادعولنا يجعلنا لبعض سند و عكاز و خير لبعض و يصرف عنا السوء ويباركلنا فى بيتنا و حياتنا و مايدخلش بينا شيطان تانى ابدا ، زوجتي بنت أصول وأحسن ست فى الدنيا وتستاهل كل خير”.

وكانت الفنانة شيماء سيف قد أعلنت في مطلع فبراير قبل الماضي خبر انفصالها عن محمد كارتر بعد زواج استمر 6 سنوات.

لكنها ظهرت قبل أيام قليلة بإحدى حلقات رامز جلال، وتحدثت عن زوجها السابق بطريقة جيدة وأكدت أن علاقتها به تتميز بالود والصداقة، وهذا ما فتح باب عودتهما مرة أخرى.

بدوره، نشر كارتر عبر حسابه في “إنستغرام” صورة لزوجته السابقة وهنأها بنجاح مسلسل “الست موناليزا” الذي شاركت فيه بدور “ابتسام”، وكتب “مبروك على نجاح المسلسل رقم 1 ياشوشو.. والحقيقة ابتسام دي هي انتي بالضبط مع أصحابك اللي بجد ياما وقفتي جنب ناس وعملتي ناس.. بنت أصول ومتربية وعينك مليانه نفسي الناس تفهم إن الطلاق مفيهوش مين خد إيه ومين قلب التاني في إيه.. الطلاق لبنات الأصول اللي زيك في عشرة ومودة ورحمة وفضل ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾”.

