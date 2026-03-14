“ندمانة إني اشتغلت فيه”.. فنانة مصرية تهاجم مسلسلها الجديد

فتحت الفنانة المصرية سلوى عثمان النار على مسلسلها الجديد “أب ولكن” الذي تشارك في بطولته إلى جوار محمد فراج وهاجر أحمد، وانطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وخلال حضورها إحدى المناسبات الرمضانية، تلقت سلوى عثمان سؤالاً من أحد المراسلين حول مسلسلها الجديد، لترد بإجابة صادمة قالت فيها “مسلسل (أب ولكن) أنا محبش أتكلم عنه.. كواليسه مكنتش حلوة.. أنا ندمانه إن أنا اشتغلته”.

وشددت سلوى عثمان على كونها ترى نفسها في الموسم الدرامي الحالي، تشارك بمسلسل “كلهم بيحبوا مودي” فقط، وهو العمل الذي يقوم ببطولته ياسر جلال.

وتحدثت سلوى عثمان عن الكواليس الخاصة بمسلسل “أب ولكن” الذي تقوم فيه بدور والدة محمد فراج، مؤكدة أن الكواليس لم تكن جيدة على الإطلاق، كما تطرقت إلى أمر آخر يتعلق بترتيب الأسماء على شارة المسلسل.

عدم تفاهم

وتحدثت عن وجود ما وصفته بالانتقام والكره في ترتيب الأسماء على الشارة الخاصة بالمسلسل، لتختتم حديثها قائلة “عايزة اعتبر نفسي معملتوش أبدا”.

سلوى عثمان واجهت أزمة في التفاهم مع مؤلفة ومخرجة المسلسل ياسمين أحمد كامل، حيث تحدثت من قبل عن عدم وجود تفاهم بينهما، وأنها اضطرت إلى الاستمرار في تصوير المسلسل بسبب التعاقد، لكنها لا ترغب في تكرار التعاون مع المخرجة مرة أخرى.

