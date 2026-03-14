“هناكل سوشي في الجو”.. محمد رمضان يعلن عودته لدراما رمضان

كشف الفنان المصري محمد رمضان، استعداده للعودة إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية، معلناً نيته تقديم مسلسل جديد في موسم 2027.

وأعلن رمضان عن عودته هذه بعد فترة من الغياب، ، خلال حفل غنائي أحياه أمس الجمعة في منطقة أهرامات الجيزة.، ما أثار حماس جمهوره

إلى ذلك، قال مخاطباً الحضور: أعمله 27 ولا 28.. إيه رأيكم، ولو عملته 27 الدنيا هتحلو؟”، في إشارة إلى موعد طرح المسلسل الجديد.

قبل أن يضيف مازحاً: “هناكل سوشي في الجو”.

فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رمضان معبرين عن سعادتهم الكبيرة، خاصة أن الفنان المصري المثير للجدل يعد من أبرز النجوم الذين ارتبط اسمهم بالنجاح في موسم الدراما الرمضانية خلال السنوات الماضية.

وكانت آخر أعمال “النمبر وان” كما يلقب نفسه مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عرض في رمضان 2023، وحقق العمل نجاحاً ضخماً.

