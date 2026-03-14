الزيت أم المصل.. تعرفوا على الأنسب للعناية بالبشرة

تعتبر الزيوت والأمصال التجميلية من المنتجات المثيرة للحيرة في عالم العناية بالبشرة. فهي تبدو متشابهة، إذ تأتي في قوارير صغيرة وتدعي أنها قادرة على منح البشرة ما تحتاجه من نضارة وإشراق، ولكنها تعمل بأساليب مختلفة. فأي منهما أفضل في هذا المجال؟

تساعد معرفة طريقة عمل الزيوت والأمصال في إدراجها بشكل سليم ضمن روتين العناية التجميلية، الذي لا يؤمن بشرة صحية ومتوازنة فحسب بل يعزز جمالها وشبابها أيضاً.

خصائص الأمصال

تتميز الأمصال بصيغتها الرقيقة وبغناها بالمكونات الفعالة. وهي عادة ما تكون سائلة ومصممة خصيصاً لاختراق الجلد. يتم استعمال الأمصال لعلاج مشاكل جلدية محددة مثل: فقدان الحيوية، وحب الشباب، والبقع الداكنة، والجفاف، والخطوط الدقيقة. أما أبرز المكونات المستعملة فيها فهي: حمض الهيالورونيك، والفيتامين C، والنياسيناميد، والريتينول، والبيبتيدات. تتميز الأمصال بتركيب جزيئي منخفض يساعدها على النفاذ إلى عمق البشرة، وهذا ما يجعلها الخيار الأمثل لترطيب الجلد وعلاج مشاكله.

خصائص الزيوت

تعتبر زيوت الوجه منتجات دهنية مصممة خصيصاً لتغذية البشرة وحمايتها. وهي لا تتغلغل بالعمق مثل الأمصال، لكنها مهمة في مجال تعزيز حاجز البشرة والحفاظ على رطوبتها. تساعد زيوت ثمر الورد، والجوجوبا، والأرغان، والسكوالين…على تنعيم البشرة والحد من فقدانها للرطوبة، كما تعزز إشراقتها الطبيعية. وعلى عكس ما يعتقده البعض، فإن الزيوت لا تلحق أي ضرر بالبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب إذا تم استخدامها بشكل صحيح. ويعد تطبيق الزيوت على الوجه مفيد بشكل خاص للبشرة الجافة، والناضجة، والفاقدة للحيوية.

العناية أم الحماية؟

• يكمن الفرق الأكبر بين زيوت وأمصال الوجه في الغاية منها، فالمصل يعالج البشرة ويعتني بها فيما يعمل الزيت على حمايتها. يصل مفعول المصل إلى عمق البشرة بفضل مكوناته النشطة، أما الزيت فيطبق على سطحها ليغطي المسام.

• ثمة فرق هام آخر يتمثل في الملمس، فالأمصال خفيفة الوزن وسريعة الامتصاص، مما يفسر سهولة استخدامها كطبقات. أما الزيوت فهي أكثر غنى ويفضل استخدامها باعتدال، بحيث تشكل الخطوة الأخيرة في روتين العناية بالبشرة.

• يعتمد الاختيار بين الأمصال والزيوت عادةً على الذوق الشخصي الذي يتأثر بنوع البشرة ومشاكلها. يعتبر المصل ضرورياً إذا كانت البشرة تعاني من: حب الشباب، البقع الداكنة، أو الخطوط الدقيقة، أما إدا كانت البشرة جافة، فاقدة للحيوية، أو سريعة التهيج فهي تحتاج إلى الزيوت لاستعادة نضارتها.

• ينصح أطباء الجلد بإدراج الأمصال والزيوت معاً في روتين العناية بالبشرة، على أن يتم استخدام المصل أولاً على بشرة نظيفة ويتم بعده تطبيق بضع قطرات من زيت الوجه لتعزيز مفعوله.

فوائد استعمال المصل والزيت معاً

يشكل المصل والزيت مستحضران يكملان عمل بعضهما البعض. إذ يوفر المصل المكونات الفعالة، بينما تستخدم الزيوت للحفاظ على ترطيب البشرة ومنحها نضارةً وإشراقاً. فهذا المزيج فعال للغاية خاصةً عندما تكون البشرة في طور التعافي. ويشدد الخبراء على أن الزيوت والأمصال لا تتنافس في الحفاظ على نضارة البشرة بل تتكامل وتتعاون في الحفاظ على بشرة صحية. ولذلك بدلاً من الاختيار بينهما يجب البحث عن الحاجات الشخصية في هذا المجال، واستعمالهما بطريقة تؤمن الحصول على بشرة تشع نضارة وإشراقاً.

