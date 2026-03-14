ما حقيقة تعرض تشواميني للخيانة على يد صديقته؟

وجد أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد، نفسه في قلب الشائعات، بعدما انتشرت قصة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه نشر رسالة مؤثرة يتهم فيها صديقته سوزيت كارتر بخيانته.

وسرعان ما انتشرت لقطات شاشة للرسالة المزعومة على الإنترنت من حساب تشواميني، وتداولها العديد من المشجعين حول العالم.

وسارع اللاعب الفرنسي إلى توضيح الأمر، إذ شارك لقطة الشاشة المنتشرة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبر متابعيه أن الحساب الذي نشرت منه الرسالة ليس حسابه.

وأضاف تشواميني تعليقاً مقتضباً لتوضيح الأمر: هذا ليس حسابي. انتبهوا.

وكان الحساب المزيف قد نشر رسالة مؤثرة يتهم فيها تشواميني صديقته سوزيت كارتر بخيانة ثقته بعد أن زعم أنه وجدها مع رجل آخر، إلا أن اللاعب أوضح أن الرسالة لم تصدر منه.

