شاهد بالفيديو.. إعلامي مصري يفجر مفاجأت بشأن مستقبل السودان: (الحرب ستنتهي بمصالحة بين الجيش والدعم السريع وأثيوبيا ستتوقف عن قصف السودان غصباً عنها)

كشف إعلامي, مصري, خلال مقابلة “بودكاست”, عن مستقبل السودان, بعد الحرب التي اندلعت بين الجيش, ومليشيا الدعم السريع, منذ أبريل من العام 2023, وحتى الأن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد توقع الإعلامي محمد موسى, أن تنتهي الحرب بمصالحة ستتم بين الجيش, ومليشيا الدعم السريع, دون أن يكشف الأسباب أو الدول التي سترعى الصلح.

وأضاف موسى, في حديثه أن أثيوبيا, ستتوقف عن قصف السودان, بطائراتها حيث سيتم التصدي لها عبر طائرات مجهولة, مؤكداً قدرة الجيش السوداني, على إيقاف أثيوبيا, غصباً عنها.

محمد عثمان _ النيلين