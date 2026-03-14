شاهد بالفيديو.. موسيقار سوداني يرفض الجواز البريطاني بسبب حبه لوطنه: (قلت لهم شكراً لكم ولكن عندي بلد أنتمي إليها)

كشف الموسيقار السوداني, بدر الدين حمدي, خلال مقابلة “بودكاست”, مع الإعلامية أندى كمال, عن رفضه الجواز البريطاني, عندما تم عرضه عليه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الموسيقار ومؤسس فرقة جاز أضواء بحري, أنه وخلال إقامته ببريطانيا, قيل له أنه يستحق الحصول على الجواز البريطاني.

وذكر بدر الدين حمدي, أنه رد على المسؤولين, في بريطانيا, قائلاً: (لم أقل لهم لا أريده لكن قلت لهم عندي بلد أنتمي إليها, والجواز السوداني, الذي أحمله أنتم من قمتم بتصميمه لذلك لا أرى فرقاً بين الجوازين).

محمد عثمان _ النيلين