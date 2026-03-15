ريجيكامب يعلق على أداء الهلال السوداني أمام نهضة بركان في دوري الابطال

أكد المدير الفني لنادي الهلال، ريجيكامب، أن مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربي جاءت بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن اللاعبين نفذوا الجوانب التكتيكية التي جرى العمل عليها خلال التدريبات.

وأوضح ريجيكامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن الأداء كان إيجابياً في مجمله، لكنه عبّر عن أسفه لطرد اللاعب استيفن إيبويلا، معتبراً أن النقص العددي أثّر على مجريات اللقاء.

وأضاف أن جميع الاحتمالات تظل مفتوحة في مباراة الإياب، مؤكداً أن الهلال سيخوض المواجهة المقبلة بعقلية الفوز وبتركيز أكبر لتعويض ما فاته في مباراة الذهاب.

ويعكس حديث المدرب ثقة واضحة في قدرة الفريق على تحسين النتيجة، مع الإشارة إلى أن المواجهة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار التأهل

