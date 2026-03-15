أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل

أثار متجر حلويات شهير في القاهرة جدلاً واسعاً بكشفه عن علبة كعك عيد غير تقليدية، وُصفت بأنها الأكثر فخامة وغرابة هذا الموسم، بسعر يقارب 39 ألف جنيه مصري.

هذه الخطوة فاجأت الجميع وجعلت الحديث عن الكعك هذا العام مختلفاً. لم تقتصر المفاجأة على السعر، بل امتدت إلى “الكتالوج” المرفق، الذي تضمن شاحناً وبصمة وكارت للفتح.

أحدث الإعلان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سر هذا السعر المرتفع.

أوضح المتجر أن السبب يعود لتصميم العلبة الفريد، الذي يفتح برقم سري، بصمة، كارت مبرمج، أو تطبيق هاتف

تحتوي العلبة على سماعات تصدر رسالة ترحيبية عند فتحها: “عيد سعيد”.

لا يقتصر تميز العلبة على شكلها الخارجي، بل يشمل مزايا تقنية، أبرزها رسالة ترحيبية تلقائية عبر سماعات مدمجة، ومنفذ شحن “سي” لضمان استمرار عمل الأنظمة الإلكترونية.

يجمع التصميم بين الفخامة والأمان والتقنيات الحديثة.

تضم العلبة مجموعة فاخرة من مخبوزات العيد، تشمل الكعك، البسكويت، المعمول، الغريبة، البيتي فور، والكوكيز.

رغم هذه المميزات، أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً، حيث انتقد البعض السعر، بينما سخر آخرون منه.

