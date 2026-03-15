شاهد بالفيديو.. الإعلامية رفيدة ياسين تحكي قصة مصور صحفي قام بإنقاذها من “همباتة” بدارفور حاولوا اقتيادها معهم (مثلت معه موقف سخيف حينما هربت وتركتهم يضربوه)

نشر الصحفي, السوداني, خالد ساتي, مقطع فيديو من مقابلة أجراها قبل سنوات مع الإعلامية, والمراسلة, المعروفة رفيدة ياسين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت رفيدة, خلال المقابلة التي تم بثها على قناة أم درمان الفضائية, قبل عدة سنوات موقف لن تنساه.

وذكرت المراسلة الصحفية, أن الواقعة حدثت في العام 2007, بمدينة الفاشر, خلال الحرب التي عاشها إقليم دارفور في ذلك الوقت.

وقالت رفيدة ياسين, أنها توجهت برفقة المصور الصحفي سعيد عباس, لإجراء مقابلات مع الناس هناك, من أجل سماع إفاداتهم دون قيود.

وأوضحت الإعلامية, المعروفة بحس ما نقل محرر موقع النيلين, أنهم وفي أثناء سيرهم بإحدى المناطق بالفاشر, تعرضت لهم مجموعة من “الهمباتة”, كانوا مسلحين ومخمورين.

وقالت أن “الهمباتة”, طلبوا من المصور أن يتركني لأنهم كانوا يرغبوا في اقتيادي, لكن المصور سعيد عباس, تصدى لهم ومنعهم بعد نقاش طويل.

وأكدت رفيدة, أن المصور, تعرض للضرب والتعذيب بسببها وأعترفت قائلة: (مثلت معه موقف سخيف حينما هربت وتركتهم يضربوه), وبررت بأنها كان تريد الهروب لإبلاغ المسؤولين وإنقاذه.

محمد عثمان _ النيلين