بالفيديو.. عثمان ذو النون: (عبد الرحيم طاحونة نجا بإعجوبة وقام بأشهر “عريدة” في التاريخ اليوم والمليشيا فقدت تمويلها رسمياً)

كشف الناشط السياسي, المعروف عثمان ذو النون, في بث مباشر له عبر إحدى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي, عن قيام الجيش بهجوم شرس على محاور كردفان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقسم ذو النون, بأن قائد ثاني مليشيا الدعم السريع, قد نجا من الموت بإعجوبة اليوم بمناطق كردفان.

وأكد الناشط السياسي, أن عبد الرحيم دقلو. اصبح مستهدفاً لدى طيران الجيش, حيث تم إنقاذه وإجلائه في اللحظات الأخير من الطيران.

وذكر ذو النون, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن مليشيا الدعم السريع, فقد تمويلها رسمياً بسبب إنشغال الإمارات, بالحرب الأخيرة, وتم تدمير مخزن سلاح لها بدارفور.

محمد عثمان _ النيلين