“نظرية مؤامرة مختلة”.. هاري وميجان يهاجمان مؤلف كتاب عن العائلة المالكة

رد الأمير هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، على مؤلف كتاب جديد عن العائلة المالكة البريطانية، واصفين كتاباته بأنها “نظرية مؤامرة مختلة وميلودراما”.

وفي بيان شديد اللهجة صدر، أمس السبت، قال هاري وميجان إن المؤلف توم باور “تجاوز بصورة كبيرة حدود الانتقاد ليصل إلى حد الترصد”.

“غسلت دماغ زوجها”

وفي مقتطفات من كتاب باور نشرتها صحيفة “التايمز” اللندنية، أول أمس الجمعة، قال المؤلف إن الملكة كاميلا قالت ذات مرة لصديقة لها إن ميجان قد “غسلت دماغ” زوجها.

كما أشار باور أيضاً إلى أن الأمير ويليام وزوجته كاثرين “نظرا بوضوح إلى ميجان كتهديد وليس كحليفة” في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات قبل قرار دوق ودوقة ساسكس مغادرة بريطانيا والانتقال إلى الولايات المتحدة والانفصال عن العائلة الملكية.

وجاء في بيان هاري وميجان أن “هذا شخص صرح علنا بأن (مصير الملكية في الواقع تعتمد على محو دوق ودوقة ساكس من حياتنا فعلياً)، وهذه لغة تتحدث عن نفسها”.

