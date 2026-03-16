تقرير: رقم هاتف ترامب الشخصي يُباع في السوق السوداء بين رجال الأعمال والصحافيين

كشف تقرير صحفي أن رقم الهاتف الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب أصبح سلعة متداولة بين بعض الوسطاء وأصحاب النفوذ، في صفقات غير رسمية تهدف إلى الوصول المباشر إلى الرئيس الأميركي.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “The Atlantic”، فإن رقم هاتف ترامب أصبح محور عمليات تبادل وبيع غير رسمية بين صحافيين ومسؤولين وشخصيات في عالم الأعمال، في محاولة للحصول على فرصة للتواصل المباشر مع الرئيس.

تداول الرقم بين الصحافيين ورجال الأعمال

ونقل التقرير عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن رقم ترامب الشخصي أصبح موضوع “مساومات وعمليات بيع في السوق السوداء” بين وسطاء النفوذ.

وفي بعض الحالات، جرى تبادل أرقام هواتف لزعماء عالميين أو شخصيات مؤثرة مقابل الحصول على رقم الرئيس الأميركي، في صفقات شبّهها التقرير بعمليات تبادل بطاقات اللاعبين أو بطاقات آرون جادج وشوهي أوتاني بين هواة جمعها، لكن مع اختلاف كبير في القيمة السياسية لهذه الصفقات.

كما أشار التقرير إلى أن الرقم عُرض للبيع لجهات ثرية تسعى إلى التأثير أو الوصول إلى الرئيس بشكل مباشر.

سيل من الاتصالات الصحفية

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، يتلقى ترامب عدداً كبيراً من المكالمات يومياً من الصحافيين، لدرجة أن الهاتف قد يتلقى نحو 10 مكالمات خلال ساعتين فقط.

وقال أحد المسؤولين: “إنها مكالمات متتالية من الصحافيين، الأمر يحدث بسرعة كبيرة”.

وأضاف التقرير أن مسؤولي البيت الأبيض أصبحوا في بعض الأحيان يضطرون للبحث عبر الإنترنت عن أسماء الصحافيين الذين يتصلون بالرقم للتأكد من هويتهم.

الرقم كان سرياً في البداية

عند بداية الولاية الثانية لترامب، كان رقم هاتفه الشخصي معروفاً فقط لدائرة ضيقة من الأصدقاء وبعض الصحافيين.

لكن بعد مرور نحو 14 شهراً من ولايته الجديدة، أصبح الرقم متداولاً بين عدد أكبر من الصحافيين ورجال الأعمال وحتى بعض المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.

تاريخ استخدام ترامب للهواتف الذكية

خلال ولايته الأولى، استخدم ترامب هاتفين من طراز آيفون، أحدهما مخصص للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان الآخر مخصصاً للمكالمات فقط.

وقد تم تزويد الهاتفين من قبل White House Communications Agency وفرق تقنية المعلومات في البيت الأبيض، وهي جهة تشرف على أنظمة الاتصالات الخاصة بالرئاسة.

رد البيت الأبيض

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن الرئيس يتمتع بدرجة عالية من الشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام.

وأضافت: “الرئيس ترامب هو الأكثر شفافية وإتاحة في التاريخ، ووسائل الإعلام لا تملّ من التواصل معه”.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن تداول رقم هاتف رئيس دولة بهذه الطريقة قد يثير تساؤلات أمنية وتنظيمية حول كيفية إدارة الاتصالات المباشرة مع أعلى منصب في الولايات المتحدة.

