مسلسل”مصطفى محمود” يشغل المصريين.. والإنتاج: نعدكم بعمل مشرف

بينما لا يزال موسم دراما رمضان الجاري مستمراً، فوجئ الجمهور المصري بعرض إعلان تشويقي لمسلسل “مصطفى محمود بين الشك واليقين”، عن مسيرة الطبيب والإعلامي الشهير الراحل والذي يعرض بشهر رمضان من العام المقبل 2027.

ونشرت المنتجة مها سليم الإعلان التشويقي عبر حسابها على موقع “فيسبوك” صباح اليوم الاثنين، وعلقت: “كان حلماً يراودنا منذ فترة أن نقدم عملاً درامياً يليق بشخصية تركت أثراً عميقاً في وجدان المصريين”.

“نعدكم بعمل مشرف”

وأضافت: “بعد فترة من العمل والتخطيط والتحضير حان الوقت ليتحول هذا الحلم إلى واقع”، وأكملت: “اليوم نبدأ مرحلة التنفيذ لمسلسل بين الشك واليقين، الذي يروي الرحلة الفكرية والإنسانية للدكتور مصطفى محمود تحت قيادة المخرجة المتميزة كاملة أبو ذكري صاحبة البصمة الفنية التي تليق بقيمة هذه الشخصية الكبيرة.. نعدكم بعمل مشرف”.

ويظهر الدكتور مصطفى محمود في البرومو ويطرح عدداً من الأسئلة الفلسفية على طريقته المعروفة، كما تضمن الإعلان التشويقي جانباً من مقولاته الشهيرة وهي: “إن الطريق إلى اليقين لا يمر إلا بالسؤال ولن تكون متدينا إلا بالعلم، فالله لا يعبد بالجهل”.

وفور نشر المقطع الدعائي ثارت حالة واسعة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر كثيرون عن تشوقهم لمشاهدة المسلسل العام المقبل، فيما أشاد آخرون بالخطوة معتبرين أنها تأتي في إطار الأعمال الدرامية الجادة والهادفة والتكريم المستحق لشخص الدكتور الراحل مصطفى محمود والذي كان يحظى بقبول واحترام المجتمع.

العلم والإيمان”

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى محمود هو كاتب وطبيب وأديب وإعلامي مصري ولد في 27 ديسمبر من عام 1921، ورحل عن عالمنا في 31 أكتوبر عام 2009، ويعتبر مصطفى محمود من أكثر الكتاب والإعلاميين تأثيراً في الجماهير المصرية والعربية، حيث اشتهر بتقديم برنامج “العلم والإيمان” خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والذي كان يناقش فيه التأملات العلمية والكونية بطريقة مبسطة لمختلف الطبقات العلمية والاجتماعية، ولا يزال مؤثراً في الجماهير حتى اليوم.

