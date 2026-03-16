إبنة الشاعر والإعلامي الراحل السر قدور تنشر بيان بشأن أغنيات والدها وتهاجم قناة “البلد” بسبب الأسلوب الغير لائق

نشرت إبنة الشاعر والإعلامي الراحل السر قدور, بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بشأن أغنيات والدها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت “زينب”, تفاصيل البيان الذي هاجمت من خلاله قناة “البلد”, بسبب الأسلوب الغير لائق حسبما جاء في البيان.

وجاء البيان: (تؤكد أسرة الشاعر الراحل المقيم السر أحمد قدور أن أغنيات الراحل كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من وجدان الناس، ونحن لا نمانع إطلاقًا أن تُغنّى أعماله أو تُقدَّم للجمهور، فالفن خُلق ليصل إلى الناس ويظل حيًا بينهم.

لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن الحفاظ على الإرث الفني للراحل، واحترام حقوقه الأدبية والمادية ،يقتضي الاستئذان والتقدير اللائق قبل تقديم هذه الأعمال عبر أي وسيلة إعلامية أو في أي مناسبة عامة.

وللأسف، وبسبب ما صدر مؤخرًا من أسلوب غير لائق في التعامل مع هذا الأمر من قناة البلد، ومع تكرار تجاهل الاستئذان وعدم تقدير الحقوق الأدبية، فإن أسرة الراحل تؤكد أنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه الأدبية والمادية وصون إرثه الفني.

مع خالص التقدير لكل من يحترم هذا الإرث ويقدّر قيمته, هذا مع خالص تقديرنا وامتنانا بالعلاقة التي جمعت الوالد الراحل مع السيد اشرف سيد احمد الكاردينال مالك ورئيس مجلس ادارة القناة والذي لطالما تعامل مع الوالد بالتقدير والاحترام والإكرام،ولانعتبر بان تصرف ادارة القناة يعبر عنه بأي حال من الاحوال . أسرة الشاعر الراحل المقيم السر أحمد قدور).

محمد عثمان _ النيلين