بالفيديو.. القيادي بالحركة الإسلامية “كبر” يرد على المقطع المثير للجدل الذي نشرته له قناة سكاي نيوز

٢/هذه التسريبات احزنت كثيرون وافرحت آخرون حتى طاروا بها شعاعا ولكني أقول لهم ( إنني صليب على ريب الزمان جليد..عزيز علي أن ترى بي كآبة ليفرح واش او يساء حبيب )

وللتدليل علي كذب هذا الادعاء اقول :-

٣/ خلال الفتره من أبريل ٢٠١٩ وحتى اليوم ١٥ مارس ٢٠٢٥م ظللت طوال هذه الفتره اما معتقلاً او لاجئاً ولم اك قط في موقع يمكنني او يمكن لي ان اتخذ منه قرار سياسي او تنظيمي او تنفيذي او حتى اجتماعي .. فمن أين لي ان اصدر أمرا او نهيا فيه عن تقديم هذا او تأخير ذاك او السيطره على هذا او ذاك؟ !! في ما ورد في هذا التسريب

٤/ كل ما اوردته قناة الإفك والتضليل (إسكاي نيوز )لا يعدو أن يخرج عن خطها ومسارها المعلوم في التحريض والعمل والسعي لبناء سرديات محددة ومصوبة لتثبيت القرار الأمريكي الجائر و لتأكيد اكذوبة تورط الحركة الإسلامية السودانية في إدارة وتوجيه الحكومة القائمة الآن من خلف الستارة تقليلا من شأنها وايغارا لصدور قيادات و تأليبهم ضد جهات محددة تسعى لغرس الفتنة بينها وبعض مكونات الأمة السودانية المتحدة والساندة للجيش السوداني في حرب الكرامة لاضعافه بزرعها للفتن في هذا الصف السوداني المتحد.

٥/ أيضا لتعزيز تلك السرديات تريد بإستهدافها اليوم لنا مواصلة محاولات الاغتيال السياسي للقيادات الدارفورية ذات التأثير التي بوجودها وقوتها ستتبدد أحلامها (حلم الجوعان عيش)

٦/ مما يؤكد كذب هذه التسريبات قولها ان تعيين البرهان تم من الحركة الإسلامية والكل يعلم أن الفريق أول البرهان تم اختياره لرئاسة مجلس السيادة من المجلس العسكري وليس من اي جهة سياسية او حزبية او عقدية أخرى

٧/مما يؤكد كذب هذه التسريبات ايضا انها لا تعلم إنني مجرد عضو في الحركة الإسلامية السودانية ولست قائدا في هياكلها التنفيذية او التشريعية

٨/ أيضا ما يؤكد هذه الاكذوبه إنني منذ الانقلاب الذي أكد ثم أكد فيه الفريق ابن عوف أنهم(اقتلعوا الإنقاذ من جذورها )كررها مرتين في بيان الانقلاب .. و منذ تلك اللحظات وحتى اليوم ظللت أما محبوساً مع اخوتي الاماجد في سجن كوبر حتى براءتي من المحكمة او متغرباً لاجئاً خارج البلاد فمن أين وكيف لي ان أقرر في شؤون البلاد وقياداتها ؟!!

ختاما

أ= أنفي و أكذب ما ورد عني في تسريبات قناه ( الاسكاي نيوز) التي لا تعرف حتى اسمي الصحيح

ب= ادع المختصين في تقنيات السلامة الرقمية الاستمرار في التحليل الفني لإثبات حقيقته كذب هذه التسريبات

تبينوا دائما عن حديث الفاسقين قبل الأخذ به