شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير منذر محمد يقدم اعتذار رسمي للمودل آية أفرو: (اعتذر على إختياري ولكن النصيحة لسه في محلها)

قدم الناشط السوداني, منذر محمد, خلال استضافة في برنامج مذاع على السوشيال ميديا, اعتذار رسمي للمودل المثيرة للجدل آية أفرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن منذر, اعتذاره لنجمة السوشيال ميديا بعد أن هاجمها في مقطع فيديو سابق.

وقال الناشط الشهير: أمام النور والجمهور أعتذر لآية أفرو, بناءا على أخلاقي وقيمي الدينية وبناء على وصية والدتي, وأتمنى أن تتقبل اعتذاري.

وكتب منذر محمد, على الفيديو بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (إعتذاري لي ايه افرو ،بي إني مفروض انتقد التصرف بأسلوب بناء وليس جارح، كما قال رسولنا الكريم في حديثه الشريف المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بزيئ اعتذر على إختياري على الاسلوب ، ولكن النصيحة لسه في محلها).

محمد عثمان _ النيلين