مي عز الدين توجه رسالة لزوجها بعد خضوعها لجراحة معقدة

نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين، صورة مرسومة ليد امرأة تمسك بيد زوجها، وجّهت من خلالها رسالة خاصة لزوجها مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، عبّرت فيها عن امتنانها لدعمه الكبير لها خلال فترة مرضها.

وكتب على الصورة التي نشرتها بطلة “قلبي ومفتاحه” عبر خاصية القصص المصوّرة في “إنستغرام”، دعاء لزوجها: “ربِّ وسّع لزوجي في رزقه وماله وبيته، وأغنه من فضلك وبارك في صحته وعافيته”.

هذا وكانت مي عز الدين قد علّقت على خضوعها لعملية جراحية أخيراً، وعبّرت عن شكرها وامتنانها للأطباء المشاركين في الجراحة، مؤكدة أن العملية “لم تكن سهلة”.

كما طمأنت مي الجميع على حالتها الصحية في وقت سابق، وقالت مي: “العملية لم تكن سهلة، وأنا بشكركم من كل قلبي، الحمد لله وشكراً دكتور حسام غنيم لاهتمامك ومتابعتك لحالتي من لحظة دخولي المستشفى”.

جاء تعليق مي عز الدين هذا بعد منشور زوجها أحمد تيمور، الذي طمأن من خلاله الجمهور على صحتها، حيث كتب عبر صفحته الخاصة في “إنستغرام”: “مي طلعت من المستشفى الحمد لله، وهتكمّل علاج في البيت، ألف شكر على كل الدعوات، وكل الناس اللي اتطّمنت عليها وكانت جنبنا”.

التصاقات حادة.. وتدخل جراحي معقد

وكانت مصادر قد كشفت أن الأزمة الصحية للفنانة المصرية بدأت بانتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، مما أدى إلى حدوث التصاقات حادة وضغط شديد على منطقة الحوض، وهو ما استلزم تدخلاً جراحياً عاجلاً ومعقداً.

فيما قضت النجمة عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة تحت المراقبة الدقيقة قبل أن يسمح الطاقم الطبي بخروجها لاستكمال العلاج في المنزل.

تأتي الأزمة الصحية للفنانة المصرية بعد فترة وجيزة من إعلان انسحاب مسلسلها الجديد “قبل وبعد” من سباق دراما رمضان 2026، وهو القرار الذي يبدو أنه جاء استجابة لظروفها الصحية الطارئة.

يذكر أن آخر ظهور درامي لمي عز الدين كان من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه” في رمضان 2025، والذي حقق نجاحاً كبيراً وشاركها بطولته النجوم آسر ياسين ودياب وأشرف عبد الباقي.

