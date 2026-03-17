قبل أحمد حلمي.. نجوم تعرضوا للاحتيال على يد مديري أعمالهم

أعادت واقعة اتهام الفنان المصري أحمد حلمي لمدير منزله بالاحتيال، والتي أثارت صدمة واسعة وجدلاً بين الجمهور، حيث قال حلمي إن مدير منزله قدم فواتير غير صحيحة للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.

وأوضح أن مدير منزله، شادي ص. أ، قدم فواتير مزيفة لخدمات أو مشتريات لم تتم، مما مكنه من الحصول على أموال بطرق غير مشروعة، لتسلط الواقعة الضوء على سلسلة من الوقائع المشابهة التي طالت عدداً من نجوم الوسط الفني، في مشهد يعكس أزمة متكررة وليست استثناءً عابراً.

كما أعادت هذه الواقعة طرح ملف النزاعات المالية بين الفنانين ومن يتولون إدارة شؤونهم، سواء كانوا مديري أعمال أو مسؤولين عن الجوانب الخاصة، خاصة أن هذه العلاقات تقوم بالأساس على الثقة المطلقة. إلا أن تكرار مثل هذه الأزمات يكشف عن خلل واضح في تلك المنظومة، ويؤكد أن ما حدث لا يعد حالة فردية بقدر ما هو نمط يتجدد داخل الوسط الفني.

أحمد مكي ومديرة أعماله

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبقها اتهام الفنان أحمد مكي لمديرة أعماله في مطلع العام الجاري، بالامتناع عن تسليمه كشوف الحسابات الخاصة بفترة عملها معه، ولم يتوقف الأمر عند حدود الخلاف الإداري، بل تطور إلى تحرير محضر رسمي اتهمها فيه بالاستيلاء على مبلغ 66 مليون جنيه.، في مؤشر واضح على حجم الأزمة وأهمية الشفافية في إدارة الشؤون المالية للفنانين، خاصة مع تشعب مصادر الدخل وتعددها.

الاستيلاء على 63 مليون جنيه

أما الفنانة هيفاء وهبي، فقد كانت قضيتها واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في عام 2020، عندما تقدمت ببلاغات رسمية تتهم فيها مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على نحو 63 مليون جنيه من أموالها. هذه القضية لم تلفت الأنظار فقط بسبب قيمة المبلغ الكبير، بل لأنها كشفت عن مدى تعقيد العلاقات المهنية التي قد تتحول، في لحظة، إلى صراع قانوني حاد بين الطرفين.

شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها

وفي سياق مشابه، دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في خلاف مع مدير أعمالها، حيث اتهمته بالاستيلاء على عائدات المصنفات الفنية الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى عشر سنوات. هذه الواقعة تحديداً سلطت الضوء على جانب جديد من الأزمات، وهو إدارة الحقوق الرقمية، التي أصبحت تمثل مصدر دخل أساسي للفنانين في العصر الحديث، ما يجعل أي تلاعب فيها أمراً بالغ الخطورة.

نمط متكرر داخل الوسط الفني

ولا تتوقف هذه الأزمات عند الأسماء الكبيرة فقط، بل تمتد لتشمل فنانين آخرين تعرضوا لوقائع مشابهة، سواء من خلال مديري أعمال أو أشخاص مقربين استغلوا الثقة الممنوحة لهم لتحقيق مكاسب شخصية. وهو ما يكشف عن نمط متكرر داخل الوسط الفني، حيث تتحول العلاقة المهنية القائمة على الثقة إلى نقطة ضعف في حال غياب الرقابة والمتابعة الدقيقة.

وتطرح هذه الوقائع تساؤلات مهمة حول طبيعة إدارة الأعمال الفنية، ومدى حاجة الفنانين إلى أنظمة أكثر احترافية ووضوحاً في تنظيم شؤونهم المالية، سواء من خلال مراجعة دورية للحسابات أو الاعتماد على أكثر من جهة رقابية. كما تؤكد على أهمية وجود عقود دقيقة تحدد المسؤوليات والصلاحيات بشكل لا يترك مجالاً للتلاعب أو سوء الفهم.

