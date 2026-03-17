شاهد.. فيديو نادر للشاعر والإعلامي الراحل السر قدور يعود تاريخه للعام 1940 خلال مشاركته في بطولة فيلم “الضريح” وابنته تكشف معلومات هامة عن الفيلم

نشر الممثل السوداني, الشاب محمد جلوك, مقطع فيديو نادر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بتفاعل واسع من متابعيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو النادر الذي يعود تاريخه للعام 1940, أظهر الشاعر, والإعلامي الراحل السر قدور, يشارك في بطولة الفيلم السوداني, التاريخي “الضريح”.

ووفقاً لما كتبت إبنة السر قدور, “زينب”, فإن “فيلم الضريح” كان مشروع تخرج للمخرج الطيب المهدي في مصر في سبعينات القرن الماضي، وبطولة ابي السر أحمد قدور عليه رحمة الله.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن الفيلم يتناول وقائع حقيقية عن الدجالين الذين يدعون امتلاك قدرات على علاج الناس أو حل مشاكلهم، وهي ظاهرة كانت منتشرة في ذلك الوقت, وتدور الأحداث حول ضريح يتبين في النهاية أنه مجرد وهم، ليتم هدمه في ختام الفيلم.

محمد عثمان _ النيلين