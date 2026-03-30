شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي

هاجم الدكتور, والإعلامي, المعروف حمزة عوض الله, الشاعرة, والصحفية, الشهيرة داليا الياس, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو خلال لقاء صلح مع المطرب شريف الفحيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الإعلامي, المخضرم أنه لا يجوز السلام بالأحضان بين الرجل والمرأة إلا أذا كان الرجل من المحارم.

كما رد د. حمزة عوض الله, على تبرير أحد المدافعين عن الشاعرة, الذي قال “أنا ما شايف فيها حاجة”, ورد الإعلامي واصفاً التبرير بالفكر الديوثي.

وقال مقدم البرامج السابق بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن مثل هذا يبيح المحظور عقيدةً, ووجه له سؤال: (هل تسمح لأختك أن يحتضنها أحد من غير محارمها؟).

