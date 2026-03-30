بالصورة والفيديو.. على طريقة عاشق “عبير”.. فتاة سودانية تصعد مكان مرتفع بمنزلها وترفض النزول دون تنفيذ مطالبها..شاهد رد فعل والدتها!!

نشرت فتاة سودانية, مقطع فيديو كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي وجد رواجاً واسعاً بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاولت الفتاة تقليد الشاب الذي صعد قبل أيام برج كهربائي مرتفع بأم درمان, ورفض النزول مطالباً بتزويجه من حبيبته “عبير”.

الفتاة ظهرت وهي تصعد أحد الأماكن المرتفعة داخل منزلها وترفض النزول وهددت بإسقاط نفسها من المكان المرتفع مشترطة الحصول على هاتف “آيفون 17”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابلت والدة الفتاة تهديدات إبنتها بسخرية وسط سخرية قائلة: (اقعي تموتي فطيس ساي).

محمد عثمان _ النيلين