شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه

شكى طبيب بمستشفى نيالا, الواقعة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع, من أفعال وانتهاكات أفراد المليشيا بالمدينة التي تحكمها دولة “تأسيس”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج أخصائي النساء والتوليد, وأستاذ الطب بجامعة الضعين, محمد عبدالله عبد الرسول، في مقطع فيديو كشف من خلاله الإنتهاكات التي يمارسها أفراد المليشيا بالمدينة.

وحكى الطبيب, موقف مر به قبل أيام أثناء قيادته لسيارته بمدينة نيالا, حيث تعرض له أحدهم بسيارة عسكرية بعد أن صدمه من الأمام وهرب بسيارته دون أن يقف أو يعتذر.

وقال أستاذ الطب, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بعدما لاحقته وأوقفته خرج فرد الدعم السريع من سيارته ووجه السلاح في وجهي وحاول ارتكاب جريمة لولا تدخل الحاضرين الذين أمسكوه وطالبوني بالبتعاد.

محمد عثمان _ النيلين