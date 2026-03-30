شاهد بالفيديو.. نائب رئيس نادي الهلال “العليقي”: (لو عملوا كأس أفريقيا لإدارات الأندية الهلال بشيلها)

تناقلت صفحات مريخية, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سخرت فيه من تصريح لنائب رئيس نادي الهلال, محمد إبراهيم العليقي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “العليقي”, الذي تقدم بإستقالته وأعلن اعتزال العمل الرياضي بعد مغادرة الهلال, دوري أبطال أفريقيا, تحدث في لقاء سابق.

وقال نائب رئيس نادي الهلال, المعتزل وقتها (في مرة قلت لرامي كمال, عندما أسافر للخارج أجلس مع إدارات الأندية حتى أعرف النواحي التي يتفوقون فيها علينا).

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بالطريقة التي أدرنا بها الفريق لو أقيمت بطولة كأس أفريقيا للإدارات الهلال بشيلها).

محمد عثمان _ النيلين