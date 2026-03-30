شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. “كورال” مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب “الترند” وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه

عبرت أغنية سودانية, حديثة الحدود ووصلت لنجوم الفن والدراما في مصر, بعد أن رددها مشاهير مصر, في مقاطع فيديو حققت انتشار واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تصدرت أغنية “عيد حب شنو”, التي صاغ كلماتها الشاعر أمجد حمزة, وتغنت بها المطربة توتة عذاب, “الترند” على السوشيال ميديا.

فبعد ظهور الممثلة المصرية الشهيرة إيمي سمير غانم, وهي تتفاعل مع كلمات الأغنية, ظهرت فرقة مصرية, معروفة تقوم بترديد الأغنية في عمل “كورالي”, جميل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام شاعر الأغنية أمجد حمزة, بنشر مقطع فيديو للكورال المصري, أثناء أدائه للأغنية, معبراً عن إعجابه بالشهرة الكبيرة التي حققتها أغنية “عيد حب شنو”.

محمد عثمان _ النيلين