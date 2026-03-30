كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى

يواصل النجم كريم عبد العزيز التحضيرات المكثفة لاستئناف لفيلمه الجديد “مطلوب عائليًا”، حيث بدأ فريق العمل في دراسة عدد من الوجهات الأوروبية لاختيار الأنسب لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر من داخل العمل أن هناك مفاضلة بين أكثر من دولة أوروبية، بهدف الوصول إلى مواقع تصوير تجمع بين التنوع البصري والطابع الدرامي الذي يخدم أحداث العمل، إلى جانب توفير تسهيلات إنتاجية ولوجستية تساعد على إنجاز التصوير بأعلى جودة ممكنة.

ويأتي الاتجاه للتصوير الخارجي في أوروبا في إطار سعي صُنّاع العمل لتقديم تجربة بصرية مختلفة، خاصة مع تصاعد الأحداث التي تتطلب بيئات جديدة تعكس تطور الخط الدرامي.

فيلم “مطلوب عائليًا” يُعد من الأعمال المنتظرة، حيث يراهن صناعه على تقديم توليفة تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، مستفيدين من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كريم عبد العزيز في هذا النوع من الأعمال.

فيلم «مطلوب عائليًا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويجمع بين عدد من النجوم، في تجربة سينمائية يُنتظر أن تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها بدور العرض.

ويشهد فيلم «مطلوب عائليًا» تعاونًا سينمائيًا جديدًا يجمع بين النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، حيث يُعد هذا العمل هو التعاون الثاني بينهما على شاشة السينما، بعد تجربة سابقة حققت تفاعلًا ملحوظًا لدى الجمهور وهو فيلم المشروع اكس .

اليوم السابع